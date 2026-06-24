وزیر خارجه آمریکا می‌گوید: دور جدید مذاکرات فنی میان تهران و واشنگتن احتمالا هفته آینده در سوئیس برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -  مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که گروه فنی مسئول مذاکرات با ایران هفته آینده بار دیگر تشکیل جلسه خواهد داد.

او در جمع خبرنگاران در کویت گفت: «فکر می‌کنم گروه فنی در روز‌های ۲۹ یا ۳۰ این ماه (۸ یا ۹ تیر) دوباره تشکیل جلسه دهد».

روبیو افزود: «اگر اشتباه نکنم، این مذاکرات بار دیگر در سوئیس برگزار خواهد شد. در هر صورت، گروه فنی احتمالاً در روز ۳۰ این ماه دوباره کار خود را از سر می‌گیرد».

وزیر خارجه آمریکا که در سفری منطقه‌ای به امارات، کویت و بحرین رفته، درباره تفاهم‌نامه اخیر میان آمریکا و ایران با مقام‌های این کشور‌ها گفت‌و‌گو می‌کند. او همچنین در بحرین با اعضای شورای همکاری خلیج فارس دیدار خواهد کرد.

روبیو توضیح داد که مذاکرات فنی در سطح کارشناسی برگزار می‌شود و نمایندگانی از وزارت خارجه آمریکا، وزارت انرژی آمریکا و سایر نهاد‌های مرتبط در آن حضور خواهند داشت.

منبع: آناتولی

برچسب ها: مارکو روبیو ، مذاکرات آتش بس ، سوئیس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۰ ۰۴ تير ۱۴۰۵
سلام مذاکره کنندگان عزیز زیادی به پایان جنگ خوشبین نباشید به طریق ممکن ابن جنگ سالهای ادامه دارد تنگه هرمز هسته‌ای لبنان بالاخره همیشه جای برای استخوان لا زخم گذاشتن باز می گذارند جنگ اوکراین و روسیه داشته باشی
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۵ ۰۴ تير ۱۴۰۵
چه مذاکره ای؟؟؟همه دست آورد ها ما به شکست تبدیل کرده؟؟ کی می‌خوان متوجه بشن با جنایت کار ها نمیشه مذاکره کرد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۴ ۰۴ تير ۱۴۰۵
دور باطل
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۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۵ ۰۳ تير ۱۴۰۵
فنی مشکل هست باید میکانیکی سیار با خودت بیارید
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۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
مسعود
۲۳:۰۵ ۰۳ تير ۱۴۰۵
مذاکره با این قوم شیطان پرست حرام است.
چطور سیاسیون ما به خود اجازه می دهند با قاتل رهبر شهیدشان مذاکره کنند.
امام حسین فرمودند هرگز زیر بار ظلم نروید.
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