باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که گروه فنی مسئول مذاکرات با ایران هفته آینده بار دیگر تشکیل جلسه خواهد داد.

او در جمع خبرنگاران در کویت گفت: «فکر می‌کنم گروه فنی در روز‌های ۲۹ یا ۳۰ این ماه (۸ یا ۹ تیر) دوباره تشکیل جلسه دهد».

روبیو افزود: «اگر اشتباه نکنم، این مذاکرات بار دیگر در سوئیس برگزار خواهد شد. در هر صورت، گروه فنی احتمالاً در روز ۳۰ این ماه دوباره کار خود را از سر می‌گیرد».

وزیر خارجه آمریکا که در سفری منطقه‌ای به امارات، کویت و بحرین رفته، درباره تفاهم‌نامه اخیر میان آمریکا و ایران با مقام‌های این کشور‌ها گفت‌و‌گو می‌کند. او همچنین در بحرین با اعضای شورای همکاری خلیج فارس دیدار خواهد کرد.

روبیو توضیح داد که مذاکرات فنی در سطح کارشناسی برگزار می‌شود و نمایندگانی از وزارت خارجه آمریکا، وزارت انرژی آمریکا و سایر نهاد‌های مرتبط در آن حضور خواهند داشت.

منبع: آناتولی