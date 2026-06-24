سازمان ملل اعلام کرد که خطرات امنیتی «به‌ویژه به دلیل وجود گسترده مهمات منفجر نشده و سایر بقایای مواد منفجره جنگ» نگرانی عمده‌ای در جنوب لبنان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلام کرد که خطرات امنیتی «به‌ویژه به دلیل وجود گسترده مهمات منفجر نشده و سایر بقایای مواد منفجره جنگ» نگرانی عمده‌ای در جنوب لبنان است.

فرحان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل به خبرنگاران گفت که مقامات در چندین روستا پس از گزارش‌هایی مبنی بر وجود مهمات منفجر نشده، هشدار‌هایی صادر کرده‌اند.

حق گفت که شرکای سازمان ملل متحد در محل، به‌طور فزاینده‌ای از خطرات مداوم نگران هستند. وی گفت: «شرکای ما هشدار می‌دهند که این خطرات همچنان غیرنظامیان را به خطر می‌اندازد و مانعی جدی برای بازگشت ایمن و پایدار است.»

وی تأکید کرد که این وضعیت همچنان مانع تلاش‌های خانواده‌های آواره برای بازگشت به خانه می‌شود. حق افزود: «ما همچنان خواستار حفاظت از غیرنظامیان و ایجاد شرایطی هستیم که به خانواده‌های آواره اجازه دهد داوطلبانه، ایمن و با عزت به خانه‌های خود بازگردند.»

اسرائیل همچنان مناطقی را در جنوب لبنان اشغال می‌کند، برخی از آنها برای دهه‌ها در اختیار اسرائیل بوده‌اند و برخی دیگر در طول جنگ ۲۰۲۳-۲۰۲۴ تصرف شده‌اند. در جریان آخرین حمله، نیرو‌های اسرائیلی بیش از ۱۰ کیلومتر (۶ مایل) در خاک لبنان پیشروی کردند.

طبق آمار لبنان، از ۲ مارس، حمله اسرائیل به لبنان ۴۱۹۲ شهید، ۱۲۱۷۱ زخمی و بیش از ۱ میلیون آواره بر جای گذاشته است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: سازمان ملل ، جنوب لبنان
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