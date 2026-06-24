باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ حجت الاسلام ابوطالب حجازی به اقامه نماز ظهر عاشورا اشاره کرد و گفت : نماز ظهر عاشورا فردا برابر با ۱۰ محرم و روز عاشورا در سراسر گیلان برگزار می شود.

رئیس ستاد اقامه نماز گیلان با بیان اینکه نماز ظهر عاشورا در رشت به امامت آیت الله رسول فلاحتی نماینده ولی فقیه گیلان در میدان شهدای ذهاب رشت برپا می شود، افزود : در دیگر شهرستان ها با هماهنگی ها و برنامه ریزی های صورت گرفته نماز اول وقت روز عاشورا نیز برگزار می شود .‌



وی اذعان داشت : شهرداری و تبلیغات اسلامی و راهنمایی رانندگی مقدمات برگزاری نماز جماعت باشکوه ظهر عاشورا را در استان برعهده دارند.

حجت الاسلام حجازی به اقامه نماز اول وقت اشاره و خاطر نشان کرد: ائمه اطهار ( ع) در روایات به اقامه نماز اول وقت سفارش شده است.

رئیس ستاد اقامه نماز گیلان افزود: در شرایط سخت کربلا حضرت امام حسین ( ع) نماز ظهر عاشورا را برپا کرد، آقا ابا عبدالله ( ع) با این اقدامش می خواست که هیچ گاه نماز را در شرایط سخت هم ترک نکنیم.

وی به هئیت های عزاداری در گیلان اشاره اظهار داشت : در زمان اقامه نماز ظهر عاشورا هیئت های عزاداری از مداحی بپرهیزند و اذان و نماز را اقامه کنند.‌