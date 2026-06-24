باشگاه خبرنگاران جوان - اعضای تیم ملی فوتبال ایران ساعتی قبل برای انجام دیدار برابر مصر راهی فرودگاه شدند اما همچون دفعات قبل، مزاحمت آمریکا برای سعید الهویی و مهدی طارمی، باعث معطلی شده است.

اعضای تیم ملی منتظرند که با پیوستن مربی و هم‌تیمی خود سفر به سیاتل را آغاز کنند.

آمریکا یکی از سه میزبان جام جهانی از پیش از شروع مسابقات بارها برای تیم ملی ایران سنگ‌اندازی کرده. از تغییر کمپ تمرینی گرفته تا صدور ویزا. این کشور برخلاف دستورالعمل فیفا و روال همیشگی میزبانان تنها یک روز قبل از دو دیدار اول به تیم ملی اجازۀ‌ حضور در خاک آمریکا را داد و اعضای تیم ملی بلافاصله پس از مسابقه نیز باید خاک این کشور را ترک می‌کردند.

گری لینه‌کر، اسطورۀ فوتبال انگلیس در واکنش به این رفتار گفته بود تابه‌حال چنین چیزی در جام جهانی ندیده است.