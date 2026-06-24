رئیس اورژانس جیرفت از کشته شدن ۴ نفر و مصدوم شدن ۷ نفر در حادثه ظهر تاسوعا در حوزه قلعه گنج محدوده دشت تکدر خبر داد. 

باشگاه خبرنگاران جوان_  جواد افشارمنش گفت: طی تماس تلفنی با مرکز ارتباطات اورژانس جیرفت در ساعت۱۳ و ۴۸ دقیقه تاریخ ۳ تیرماه ۱۴۰۵  خبر از واژگونی یک دستگاه وانت نیسان داده شد. 

وی افزود:  متأسفانه به دلیل شدت حادثه و تعدد سرنشینان ۴ نفر در دم کشته شدند و ۷ مصدوم دیگر این حادثه به همت آمبولانس پایگاه‌های اورژانس صولان، رمشک، چاه دادخدا و چاه لک به بیمارستان قلعه گنج منتقل شدند.

رئیس اورژانس جیرفت بیان کرد: به دلیل وخامت حال ۲ مصدوم این حادثه، بالگرد اورژانس نیز به محل اعزام شد و ۲ دستگاه آمبولانس نیز در جیرفت برای انتقال مصدومان در حالت آماده باش قرار گرفتند.

منبع: روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی جیرفت

برچسب ها: حادثه رانندگی ، کشته و مصدوم
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