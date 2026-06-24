رئیس اورژانس جیرفت از کشته شدن ۴ نفر و مصدوم شدن ۷ نفر در حادثه ظهر تاسوعا در حوزه قلعه گنج محدوده دشت تکدر خبر داد. 

باشگاه خبرنگاران جوان_ جواد افشارمنش گفت: طی تماس تلفنی با مرکز ارتباطات اورژانس جیرفت در ساعت۱۳ و ۴۸ دقیقه تاریخ ۳ تیرماه ۱۴۰۵ خبر از واژگونی یک دستگاه وانت نیسان داده شد.

وی افزود: متأسفانه به دلیل شدت حادثه و تعدد سرنشینان ۴ نفر در دم کشته شدند و ۷ مصدوم دیگر این حادثه به همت آمبولانس پایگاه‌های اورژانس صولان، رمشک، چاه دادخدا و چاه لک به بیمارستان قلعه گنج منتقل شدند.

رئیس اورژانس جیرفت بیان کرد: به دلیل وخامت حال ۲ مصدوم این حادثه، بالگرد اورژانس نیز به محل اعزام شد و ۲ دستگاه آمبولانس نیز در جیرفت برای انتقال مصدومان در حالت آماده باش قرار گرفتند.

منبع: روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی جیرفت