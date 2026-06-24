همزمان با فرارسیدن روز تاسوعای حسینی، مراسم معنوی و باشکوه عزاداری ظهر تاسوعا با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، هیئات مذهبی، جوانان و عاشقان اهل‌بیت (ع) در شهرستان باغملک برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در این آیین معنوی، عزاداران حسینی با برپایی دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی، در سوگ علمدار کربلا حضرت ابوالفضل العباس (ع) به عزاداری پرداختند و بار دیگر ارادت و عشق خود را به خاندان عصمت و طهارت (ع) به نمایش گذاشتند.

فضای شهر باغملک در این روز سراسر رنگ و بوی حسینی به خود گرفت و مردم مؤمن و ولایت‌مدار این شهرستان با حضور پرشور خود، جلوه‌ای از وحدت، همدلی و پایبندی به فرهنگ عاشورا را به نمایش گذاشتند.

این مراسم با قرائت مرثیه، نوحه‌سرایی و بیان فضائل و رشادت‌های حضرت ابوالفضل (ع) همراه بود و شرکت‌کنندگان با یادآوری حماسه جاودان کربلا، بر ادامه راه ایثار، وفاداری و مقاومت تأکید کردند.

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برچسب ها: محرم ، خوزستان
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