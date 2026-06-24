نیروهای خدمات شهری شهرداری شهرکرد با قلبی سرشار از عشق به سیدالشهدا (ع)، در مسیرهای عزاداری حضور یافتند تا با نظافت و پاکیزگی، راه را برای عزاداران هموار کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - در روز تاسوعای حسینی، زمانی که قلب شهر در سوگ حضرت سیدالشهدا (ع) می‌تپید، نیرو‌های خدمات شهری شهرداری شهرکرد با حضور پررنگ در سطح شهر، وظیفه خدمت‌رسانی و نظافت را در مسیر‌های اصلی برگزاری مراسم عزاداری بر عهده گرفتند.

با توجه به حجم بالای تردد هیئت‌های عزاداری و حضور گسترده شهروندان در مسیر‌های اصلی شهر، تیم‌های نظافتی شهرداری شهرکرد در قالب گروه‌های عملیاتی، از ساعات اولیه تا پایان مراسم‌ها، به نظافت مستمر خیابان‌ها، میدان‌ها و محوطه‌های اطراف مساجد پرداختند.

این نیرو‌های خستگی‌ناپذیر با هدف تسهیل عبور عزاداران و حفظ پاکیزگی فضا‌های عمومی، تمامی مسیر‌های پیموده‌شده توسط هیئت‌ها را پاکسازی کردند.

مسئولان شهرداری ضمن تقدیر از این اقدام، تأکید کردند که خدمت به عزاداران امام حسین (ع) افتخاری است که نیرو‌های خدمات شهری با تمام توان در راه آن تلاش می‌کنند.