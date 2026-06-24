باشگاه خبرنگاران جوان - شیراز، مهد هنر و ادب، در روزهایِ پیش رو به میعادگاه عاشقان فرهنگ عاشورایی بدل می‌شود.

سولماز دهقانی با اعلام برپایی آیین «شیراز بهشت ایرانی» که در شب نخست به تجلی شکوه عاشورا در هنر‌های آیینی به میزبانی تالار حافظ پرداخت، گفت: این رویداد هنری با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز، از دوم تا نهم تیر هرشب ساعت ۱۹:۳۰ در حال اجراست و تلاش دارد تا با رویکرد برنامه‌هایی نو و خلاقانه بتواند توسط اجرای گروه‌های چاووش‌خوانی، سنج و دمام، نقالی، شعرخوانی، موسیقی صحنه و تعزیه؛ تجلی‌گاهی برای پیوستن و پیوند هنر‌های آیینی با نسل جدید را فراهم آورد.

او افزود: هنر، رفیع‌ترین جایگاه برای تبلور جان‌مایه مفاهیم قدسی است. ما در شیراز، با برپایی این رویداد، در پی آنیم که پیوند ناگسستنی میان غنای هنر ایرانی و عمق باور‌های عاشورایی را به تماشا بگذاریم و از طریق هنر و خلق لحظه‌های خلاقانه، میزبان نسل جدید و هنر عاشورایی باشیم. شیراز ما، نه تنها شهر شعر و ترنج، که شهر سوگ‌های باشکوه و آیین‌های اصیلی است که قرن‌ها بر تارک جان مردم این سرزمین نشسته است.

دهقانی با اشاره به حضور هنرمندان برجسته در حوزه‌های تعزیه، تئاتر، ادبیات، موسیقی، سینما و هنر‌های تجسمی، تصریح کرد: هدف ما در این رویداد که به مدت هشت‌شب برپا خواهد شد، معرفی ظرفیت‌های هنر آیینی و بازآفرینی بخشی از میراث معنوی عاشورا به نسل امروز است.

او گفت: یکی از محور‌های اصلی این برنامه، معرفی آیین‌های محرم در نقاط مختلف ایران است؛ آیین‌هایی که روایتگر ارادت عمیق ایرانیان به حضرت امام حسین (ع) و یاران باوفای ایشان هستند.

دهقانی در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر جایگاه تعزیه به عنوان یکی از مهم‌ترین هنر‌های آیینی ایران، گفت: تعزیه با تلفیقی از نمایش، موسیقی، شعر و روایت، همچنان از برجسته‌ترین جلوه‌های هنر مذهبی ماست. همچنین، مفاهیمی همچون آزادگی، ایثار و حق‌طلبی که در آثار شاعران فارسی‌زبان ریشه دارد، در این سوگواره مورد خوانش و واکاوی قرار خواهد گرفت.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس جدول زمان‌بندی رویداد «شیراز؛ بهشت ایرانی» را به شرح زیر اعلام کرد:

سه‌شنبه ۰۲/۰۴: چاووش‌خوانی، سنج و دمام، نقالی، شعرخوانی، موسیقی صحنه، تعزیه/ چهارشنبه ۰۳/۰۴: چاووش‌خوانی، سنج و دمام، نقالی، شعرخوانی، موسیقی صحنه، تعزیه/ پنجشنبه ۰۴/۰۴: چاووش‌خوانی، سنج و دمام، نقالی، شعرخوانی، موسیقی صحنه، تعزیه/ جمعه ۰۵/۰۴: تئاتر، آواز آیینی دکتر آکا صفری، شروه‌خوانی، نقاشی صحنه/ شنبه ۰۶/۰۴: چاووش‌خوانی، سنج و دمام، نی و آواز، شعرخوانی، موسیقی صحنه، تعزیه/ یکشنبه ۰۷/۰۴: چاووش‌خوانی، سنج و دمام، نی و آواز، شعرخوانی، موسیقی صحنه، تعزیه/ دوشنبه ۰۸/۰۴: نمایش فیلم/ سه‌شنبه ۰۹/۰۴: نمایش فیلم

دهقانی در پایان با دعوت از تمامی علاقه‌مندان برای حضور در این سوگواره بیان داشت: از تمامی اهالی هنر و دل‌سپردگان آستان اباعبدالله (ع) و بویژه نسل جدید دعوت می‌کنم تا در این ضیافت معنوی که به دبیری طیب فقیه و محمد امین رشیدفر به میزبانی تالار حافظ برگزار می‌شود، همراه ما باشند.

در‌ب‌های این مجموعه فرهنگی هنری هر شب از ساعت ۱۹:۳۰ به روی عموم مردم شریف باز است تا بار دیگر، شکوه هنر در خدمت حقیقت قرار گیرد.

منبع: ارشاد فارس