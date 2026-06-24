باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی علیه‌السلام با حضور هزاران نفر از اقشار مختلف مردم در جوار حسینیه امام خمینی رحمه‌الله و محل عروج ملکوتی قائد شهید انقلاب حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای برگزار شد.

در این مراسم که امسال از طرف حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می‌شود، حجت‌الاسلام علیزاده در سخنانی، تشخیص نقشه‌های دشمن و تصمیم درست و اقدام به‌موقع در برابر آن را ویژگی ممتاز رهبر حکیم و شهید انقلاب خواند.

در ادامه این مراسم محمود کریمی در رثای سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران با وفایش مرثیه‌سرایی کرد و به یاد قائد شهید انقلاب اسلامی و شهیدان والامقام دفاع مقدس دوم و سوم به شعرخوانی و نوحه‌سرایی پرداخت.