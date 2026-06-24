مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی علیه‌السلام با حضور هزاران نفر از اقشار مختلف مردم در جوار محل شهادت قائد شهید برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی علیه‌السلام با حضور هزاران نفر از اقشار مختلف مردم در جوار حسینیه امام خمینی رحمه‌الله و محل عروج ملکوتی قائد شهید انقلاب حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای برگزار شد.

در این مراسم که امسال از طرف حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می‌شود، حجت‌الاسلام علیزاده در سخنانی، تشخیص نقشه‌های دشمن و تصمیم درست و اقدام به‌موقع در برابر آن را ویژگی ممتاز رهبر حکیم و شهید انقلاب خواند.

در ادامه این مراسم محمود کریمی در رثای سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران با وفایش مرثیه‌سرایی کرد و به یاد قائد شهید انقلاب اسلامی و شهیدان والامقام دفاع مقدس دوم و سوم به شعرخوانی و نوحه‌سرایی پرداخت.

برچسب ها: شب عاشورا ، حسینیه امام خمینی (ره)
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
محمدکوهکن
۲۲:۵۷ ۰۳ تير ۱۴۰۵
سید ما مولای ما امام شهید پدردلسوز عابروی شیعه روحت شاد شفاعت کن مارو
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