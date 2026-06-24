مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: آخر هغته شرایط برای شکل گیری توده گرد و خاک بر روی کشور عراق و انتقال آن به غرب و جنوب غرب کشور مهیا است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در برخی مناطق گیلان، مازندران، اردبیل، نیمه شمالی آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی و ارتفاعات استان های خراسان شمالی، گلستان و شمال خراسان رضوی رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید را شاهد هستیم.

وی افزود: همچنین در برخی مناطق شمال غرب، شمال شرق، استان های ساحلی دریای خزر و دامنه ها و ارتفاعات جنوبی البرز مرکزی و شرقی افزایش ابر گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک نیز پیش بینی می شود.

او بیان کرد: پنجشنبه چهارم تیر در برخی مناطق شمال غرب، شمال شرق و استان های ساحلی دریای خزر، جمعه و شنبه (پنجم و ششم تیر) در برخی مناطق شمال غرب، استان های ساحلی دریای خزر و ارتفاعات شمال شرق کشور انتظار رگبار و رعد و برق انتظار می رود.

وی افزود:همچنین طی پنج روز آینده در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان رشد ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید دور از انتظار نیست.

او گفت:طی پنج روز آینده، در برخی مناطق جنوب غرب، مرکز، استان های واقع در دامنه های جنوبی البرز، شرق و شمال شرق کشور، در بعضی از ساعت ها، وزش باد نسبتا شدید تا شدید، در برخی مناطق خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

او بیان کرد: همچنین شرایط برای شکل گیری توده گرد و خاک بر روی کشور عراق و انتقال آن به غرب و جنوب غرب کشور مهیا است.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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