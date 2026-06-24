باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاکمنش - شور و حماسه حسینی، خیابان را در برگرفته است. موج ۱۱۶ همزمان با شب پرفیض و معنوی عاشورای حسینی، صحنهای از عشق، ارادت و دلدادگی مردم به ساحت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را به نمایش گذاشته است.
نوای عزاداری، سینهزنی و مرثیهخوانی در جایجای شهر طنینانداز شده و عاشقان حسینی با حضور پرشور خود، بار دیگر پیام آزادگی، ایثار و مقاومت عاشورا را زنده نگه داشتهاند. امشب، دلها در سوگ سالار شهیدان میتپد و اشکها روایتگر حماسهای است که قرنها چراغ راه حقطلبان و آزادگان جهان بوده است.