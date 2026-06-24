باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پایگاه خبری پولیتیکو گزارش داده است که دولت دونالد ترامپ در حال رایزنی با کنگره برای دریافت بستهای مالی به ارزش حدود ۸۰ میلیارد دلار بهمنظور پوشش هزینههای جنگ با ایران است.
این گزارش به نقل از پنج منبع آگاه میگوید: انتظار میرود سنای آمریکا علاوه بر هزینههای نظامی، برخی موارد غیرنظامی را نیز در این بسته مالی بگنجاند.
در همین حال، شماری از جمهوریخواهان مجلس نمایندگان نسبت به تأثیر این بودجه بر روند تصویب سایر لوایح مالی دولت ابراز نگرانی کردهاند.
همچنین گفته شده بخشی از این منابع قرار است صرف جایگزینی موشکها و مهماتی شود که نیروهای آمریکایی در جریان عملیات علیه ایران مصرف کردهاند.
کارشناسان میگویند این بسته بودجه مطمئناً با مخالفت قانونگذارانی مواجه خواهد شد که از تصمیم ترامپ برای رفتن به جنگ ایران حمایت نمیکردند و معتقدند در زمانی که هزینههای زندگی برای شهروندان آمریکایی در داخل کشور بالاست، تمایلی به ارائه پول بیشتر به پنتاگون ندارند.
منبع: بریکینگ نیوز