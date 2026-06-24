باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مشعل الاحمد الجابر الصباح، امیر کویت و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در جریان سفر دیپلمات ارشد آمریکایی به منطقه، در مورد تلاشهایی برای تقویت امنیت و ثبات منطقهای گفتوگو کردند.
خبرگزاری دولتی کونا اعلام کرد که مذاکرات بین دو طرف «روابط تاریخی بین دو کشور و راههای حمایت و توسعه آنها در زمینههای مختلف در خدمت منافع مشترک» را بررسی کرد.
این خبرگزاری اعلام کرد که دو طرف همچنین «آخرین مسائل منطقهای و بینالمللی، تحولات خاورمیانه و تلاشهایی که با هدف تقویت امنیت و ثبات در منطقه انجام میشود» را مورد بحث قرار دادند.
روبیو اوایل روز چهارشنبه به عنوان بخشی از یک سفر منطقهای از امارات متحده عربی وارد کویت شد. او همچنین قرار است قبل از بازگشت به ایالات متحده از بحرین بازدید کند.
سفر او پس از آن انجام میشود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و مسعود پزشکیان، همتای ایرانیاش در ۱۷ ژوئن به صورت الکترونیکی تفاهمنامهای را با هدف پایان دادن به جنگ و دستیابی به یک توافق صلح پایدار امضا کردند.
از زمان حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه که منجر به حملات متقابل تهران به پایگاه های آمریکا در سراسر خاورمیانه شد، منطقه در وضعیت نگرانکنندهای قرار داشت.
منبع: آناتولی