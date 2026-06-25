باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در ادامه مسابقات هفته سوم جام جهانی ۲۰۲۶، ۲ بازی در گروه A این رقابت‌ها بامداد پنجشنبه ساعت ۰۴:۳۰ برگزار می‌شود و تیم‌های ملی کره جنوبی و آفریقای جنوبی به مصاف هم می‌روند و تیم‌های ملی جمهوری چک و مکزیک هم برابر یکدیگر صف آرایی می‌کنند.

در حالی که تیم ملی مکزیک با ۶ امتیاز صدرنشینی خود را در گروه A رقابت‌های جام جهانی قطعی کرده، اما هنوز تکلیف تیم دوم گروه مشخص نشده است و کره جنوبی و آفریقای جنوبی برای کسب رتبه دوم و صعود به مرحله یک‌شانزدهم نهایی، به مصاف هم می‌روند.

تیم ملی کره جنوبی در بازی اول خود در جام جهانی توانست با نتیجه ۲ بر یک از سد تیم جمهوری چک بگذرد، اما در دومین بازی خود با نتیجه یک بر صفر مقابل مکزیک میزبان رقابت‌ها شکست خورد و با ۳ امتیاز، در رده دوم گروه A قرار گرفته است.

تیم ملی کره جنوبی با ۳ امتیاز، شانس خوبی برای صعود دارد. یک تساوی در این بازی، برای صعود این تیم کافی است. با این حال، آنها به دنبال پیروزی برابر آفریقای جنوبی هستند تا جایگاه خود را تثبیت کنند.

در آن طرف، تیم ملی آفریقای جنوبی در بازی اول خود در جام جهانی با نتیجه ۲ بر صفر به مکزیک باخت و در دومین بازی خود نیز با نتیجه تساوی یک بر یک متوقف شد و در رتبه چهارم گروه A قرار دارد.

به هر حال تیم آفریقای جنوبی به دنبال اولین پیروزی خود در جام جهانی است، تا همچنان شانس صعود به مرحله بعدی این رقابت‌ها را داشته باشد.

تیم کره جنوبی با تکیه بر ستارگانی، چون سون هیونگ مین و لی کانگ این، به دنبال یک پیروزی قاطع است. سون، کاپیتان کره جنوبی، همچنان مهم‌ترین مهره هجومی تیمش به شمار می‌رود و می‌تواند با تجربه بالای خود، سرنوشت مسابقه را تغییر دهد. آنها با خط دفاعی مستحکم خود، در ۶ بازی اخیر تنها ۴ گل دریافت کرده‌اند.

با توجه به اینکه تیم آفریقای جنوبی نیاز به بردن این بازی دارد به همین خاطر کره جنوبی می‌تواند از این فرصت استفاده کند و از ضدحملات سریع بهره ببرد. البته آفریقای جنوبی با روحیه جنگندگی، می‌تواند برای کره جنوبی، دردسرساز شود.

در دیگر بازی این گروه، تیم‌های ملی مکزیک و جمهوری چک بامداد پنجشنبه ساعت ۰۴:۳۰ در ورزشگاه آزتکا مکزیکو سیتی به مصاف هم می‌روند.

تیم ملی مکزیک که به عنوان یکی از میزبانان جام جهانی با ۲ برد متوالی برابر آفریقای جنوبی و کره جنوبی، صدرنشینی خود را در گروه A قطعی کرده است. این تیم به دنبال کسب سومین برد متوالی در این رقابت‌ها است تا با امتیازات کامل و صدرنشینی راهی مرحله حذفی جام جهانی شود.

مکزیک با حمایت هواداران پرشور خود می‌خواهد از میزبانی اش در جام جهانی استفاده کند و با بردن تیم جمهوری چک به روند برد‌های خود در این رقابت‌ها ادامه بدهد.

در آن طرف، تیم ملی جمهوری چک با یک تساوی و یک باخت و کسب یک امتیاز در رتبه سوم جدول رده بندی گروه A قرار دارد. این تیم برای زنده نگهداشتن امیدهایش برای صعود به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم، به پیروزی در این دیدار نیاز مبرم دارد و به دنبال خلق شگفتی در خانه میزبان است.

تقابل سانتیاگو خیمنز، مهاجم جوان و آینده‌دار مکزیک با پاتریک شیک، گلزن بوندسلیگا، تنهاترین امید جمهوری چک برای گلزنی جذاب و دیدنی خواهد بود.