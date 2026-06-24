باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حمید محبوبی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: از ساعات اولیه صبح امروز تا این ساعت در محورهای مواصلاتی استان ۹ مورد تصادف ثبت شده است که از این تعداد سانحه ۶ مورد در محورهای ارومیه - سلماس، سلماس- خوی و سلماس - تسوج به وقوع پیوسته است.

وی اظهار کرد: سه مورد از مجموع تصادفات ثبت شده نیز در محورهای ارومیه - تبریز، اشنویه - ارومیه و تکاب - بیجار به وقوع پیوسته است.

محبوبی اظهار کرد: این سوانح در مجموع ۳۹ مصدوم و متاسفانه یک فوتی به همراه داشت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی همچنین اظهار کرد: علاوه بر حوادث ذکر شده تصادف زنجیره‌ای در پل سوم خرداد ارومیه نیز به وقوع پیوست که این مورد به تنهایی ۱۴ مصدوم برجای گذاشت.

همچنین یک مورد حریق در اثر واژگونی خودروی تویوتا در مسیر روستای محمودآباد سفلی شاهیندژ به وقوع پیوست که منجر به فوت راننده و سرنشین آن شد.

محبوبی با اظهار اینکه نیروهای هلال‌احمر در حوادث می‌کوشند تا همواره با تخصص خود به بهترین شکل و با کمترین اتلاف وقت یاری رسان مردم باشند؛ از مردم خواست تا ضمن رعایت فاصله و سرعت مطمئنه به قوانین راهنمایی و رانندگی توجه ویژه داشته باشند تا از وقوع حوادث ناگوار پیشگیری شود.