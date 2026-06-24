باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -در شب عاشورای حسینی، حرم مطهر بانوی کرامت حال و هوایی دیگر دارد. از ساعات ابتدایی شب، صحنها و شبستانهای حرم مطهر مملو از جمعیت عزاداری است که با لباسهای مشکی و پرچمهای عزا، فضایی آکنده از حزن و اندوه را رقم زده اند.
در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر، مراسم عزاداری شب عاشورا با حضور خیل عظیم عزاداران در حال برگزاری است سخنرانان با بیان واقعه عاشورا و مظلومیت اهلبیت (ع)،و مداحان اهلبیت (ع) نیز با نوحهخوانی در رثای سیدالشهدا (ع)، حضرت ابوالفضلالعباس (ع) و دیگر شهدای کربلا، فضای حرم را آکنده از عطر عاشورا کردند.
شب عاشورا، شبی است که در آن عشق به سیدالشهدا (ع) و خاندان اهلبیت (ع) به اوج خود میرسد. عزاداران حسینی با حضور در این مراسم، بار دیگر با آرمانهای سیدالشهدا (ع) و یاران باوفایش تجدید میثاق کردند و بر ادامه راه آنان در مسیر مقاومت و ایستادگی تأکید نمودند.