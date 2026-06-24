در شب عاشورای حسینی، حرم مطهر حضرت معصومه (سلام‌الله‌علیها) غرق در عزا و ماتم است؛ عزاداران حسینی با سینه‌زنی و نوحه‌خوانی، حماسه کربلا را زنده نگه داشته اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -در شب عاشورای حسینی، حرم مطهر بانوی کرامت حال و هوایی دیگر دارد. از ساعات ابتدایی شب، صحن‌ها و شبستان‌های حرم مطهر مملو از جمعیت عزاداری است که با لباس‌های مشکی و پرچم‌های عزا، فضایی آکنده از حزن و اندوه را رقم زده اند. 

در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر، مراسم عزاداری شب عاشورا با حضور خیل عظیم عزاداران در حال برگزاری است  سخنرانان با بیان واقعه عاشورا و مظلومیت اهل‌بیت (ع)،و مداحان اهل‌بیت (ع) نیز با نوحه‌خوانی در رثای سیدالشهدا (ع)، حضرت ابوالفضل‌العباس (ع) و دیگر شهدای کربلا، فضای حرم را آکنده از عطر عاشورا کردند.

شب عاشورا، شبی است که در آن عشق به سیدالشهدا (ع) و خاندان اهل‌بیت (ع) به اوج خود می‌رسد. عزاداران حسینی با حضور در این مراسم، بار دیگر با آرمان‌های سیدالشهدا (ع) و یاران باوفایش تجدید میثاق کردند و بر ادامه راه آنان در مسیر مقاومت و ایستادگی تأکید نمودند.

مراسم  احیای  شب عاشورا از ساعت ۲۴ چهارشنبه سوم تیرماه   در شبستان‌های حرم مطهر برگزار خواهد شد.
 
برنامه‌های این مراسم معنوی شامل سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین ظهیری، مدیحه‌سرایی حسن مالکی‌نژاد، تلاوت قرآن توسط قاری نوجوان معراج صفی‌خوانی و قاری بین‌المللی احمد ابوالقاسمی، اجرای گروه سرود «آوای رسا» و اجرای روح‌الله شفیعی است.
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برچسب ها: ماه محرم ، عزاداری حسینی
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