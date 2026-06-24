وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که امروز ۲۴۵ پهپاد اوکراینی را رهگیری و منهدم کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که ۲۴۵ پهپاد اوکراینی را از ساعت ۷ صبح تا ۸ شب به وقت مسکو رهگیری و منهدم کرده است.
این پهپادها بر فراز مناطق بلگورود، بریانسک، کالوگا و کورسک در غرب روسیه و همچنین بر فراز خاک نیژنی نووگورود، اوریول، اورنبورگ، روستوف، ریازان، تولا، اسمولنسک و مسکو سرنگون شدند. علاوه بر این، رهگیریها بر فراز آبهای دریای سیاه و کریمه تحت کنترل روسیه انجام شده است.
حملات پهپادهای اوکراینی به خاک روسیه اخیراً گسترده شده و تأسیسات کلیدی و همچنین زیرساختهای نفتی را هدف قرار دادهاند.
منبع: بریکینگ نیوز