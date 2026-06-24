وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که امروز ۲۴۵ پهپاد اوکراینی را رهگیری و منهدم کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که ۲۴۵ پهپاد اوکراینی را از ساعت ۷ صبح تا ۸ شب به وقت مسکو رهگیری و منهدم کرده است.

این پهپاد‌ها بر فراز مناطق بلگورود، بریانسک، کالوگا و کورسک در غرب روسیه و همچنین بر فراز خاک نیژنی نووگورود، اوریول، اورنبورگ، روستوف، ریازان، تولا، اسمولنسک و مسکو سرنگون شدند. علاوه بر این، رهگیری‌ها بر فراز آب‌های دریای سیاه و کریمه تحت کنترل روسیه انجام شده است.

حملات پهپاد‌های اوکراینی به خاک روسیه اخیراً گسترده شده و تأسیسات کلیدی و همچنین زیرساخت‌های نفتی را هدف قرار داده‌اند.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: حمله پهپادی ، جنگ اوکراین
خبرهای مرتبط
دانمارک سربازان وظیفه را در گرینلند مستقر می‌کند
دانمارک اعزام نیرو به گرینلند را آغاز می‌کند
پوتین: غرب برای اوکراین کار می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
وقتی صدف‌ها و جلبک‌ها سد راه ازسرگیری جریان انرژی شدند
عربستان احتمالا میزبان مذاکرات ایران و کشور‌های عربی خواهد بود
موج گرمای بی‌سابقه انگلیس را فلج کرد؛ تعطیلی مدارس و اختلال گسترده در حمل‌ونقل
پسکوف: سلاح هسته‌ای تنها مانع وقوع جنگ جهانی است
عاشورای مقاومت در نبطیه؛ عزاداری مردم در میان ویرانه‌های حملات رژیم صهیونیستی
گفت‌وگوی نخست وزیر قطر با همتای پاکستانی درباره وضعیت توافق ایران و آمریکا
ایتالیا اظهارات دبیرکل ناتو در مورد پرواز‌های جنگی علیه ایران را محکوم کرد
روبیو: مذاکرات فنی ایران و آمریکا احتمالا هفته آینده از سر گرفته می‌شود
پولیتیکو: ترامپ برای جبران هزینه‌های جنگ با ایران به دنبال بودجه ۸۰ میلیارد دلاری است
قیمت نفت در حال کاهش است
آخرین اخبار
عاشورای مقاومت در نبطیه؛ عزاداری مردم در میان ویرانه‌های حملات رژیم صهیونیستی
روسیه ۲۴۵ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرد
پولیتیکو: ترامپ برای جبران هزینه‌های جنگ با ایران به دنبال بودجه ۸۰ میلیارد دلاری است
روبیو: مذاکرات فنی ایران و آمریکا احتمالا هفته آینده از سر گرفته می‌شود
مدودف: پایگاه‌های نظامی خارجی به جای برقراری امنیت، منطقه را به میدان هدف تبدیل کرده‌اند
ثبت نخستین مورد ابتلا به ابولا در فرانسه
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی: واشنگتن خواستار تخلیه جنوب لبنان نشده است
حماس از زیاده‌خواهی‌های جدید رژیم صهیونیستی در مذاکرات غزه خبر داد
امیر کویت و وزیر خارجه آمریکا در مورد تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای گفت‌و‌گو کردند
سازمان ملل: خطرات امنیتی همچنان نگرانی عمده‌ای در جنوب لبنان است
ایتالیا اظهارات دبیرکل ناتو در مورد پرواز‌های جنگی علیه ایران را محکوم کرد
موجودی نفت خام آمریکا ۶.۱ میلیون بشکه کاهش یافته است
آمریکا پس از ماه‌ها سفارت خود را در کویت بازگشایی کرد
ادامه روند کاهشی بهای نفت خام
ترامپ با تولیدکنندگان تجهیزات نظامی دیدار می‌کند
گفت‌وگوی نخست وزیر قطر با همتای پاکستانی درباره وضعیت توافق ایران و آمریکا
ادعای سنتکام درباره کشتن سرکرده داعش در حمله هوایی به سوریه
اتحادیه اروپا در حال بررسی آموزش ارتش و پلیس لبنان
موج گرمای بی‌سابقه انگلیس را فلج کرد؛ تعطیلی مدارس و اختلال گسترده در حمل‌ونقل
ترامپ خواستار تحقیق درباره گران‌فروشی بنزین در آمریکا شد
پسکوف: سلاح هسته‌ای تنها مانع وقوع جنگ جهانی است
قیمت نفت در حال کاهش است
وقتی صدف‌ها و جلبک‌ها سد راه ازسرگیری جریان انرژی شدند
عربستان احتمالا میزبان مذاکرات ایران و کشور‌های عربی خواهد بود
ترامپ از کاهش نیافتن قیمت بنزین ناراضی است
پنتاگون مدعی شد نخستین آزمایش گنبد طلایی موفق بود
هزینه جنگ‌های اسرائیل از ۲۲۸ میلیارد دلار فراتر رفت
خط ارتباط مستقیم میان ایران و آمریکا برقرار می‌شود
افت قیمت طلا همزمان با تقویت دلار
دانمارک اعزام نیرو به گرینلند را آغاز می‌کند