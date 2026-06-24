باشگاه خبرنگاران گلستان، مونا محمد قاسمی - در شب‌ها و روز‌های محرم، در شهر‌های مختلف استان شاهد برگزاری مراسم گسترده عزاداری، نوحه‌خوانی، سینه‌زنی و زنجیرزنی بودند و هیئت‌های مذهبی با حرکت در خیابان‌ها و معابر اصلی شهرها، فضای استان را آکنده از شور حسینی کردند.

دسته‌های عزاداری با در دست داشتن پرچم‌های سیاه و سرخ و با نوای مرثیه‌سرایی مداحان اهل بیت (ع)، در مسیر‌های تعیین شده به حرکت درآمده و عزاداران با اجرای آیین‌های سنتی سینه‌زنی و زنجیرزنی، یاد و خاطره حماسه تاسوعا و عاشورا را گرامی داشتند. این آیین‌ها از جمله سنت‌های دیرینه مردم گلستان در ایام محرم به شمار می‌رود و هر ساله با شکوه خاصی برگزار می‌شود.

در کنار حضور گسترده شیعیان، مردم اهل سنت استان گلستان نیز همچون سال‌های گذشته ارادت قلبی خود را به حضرت امام حسین (ع) و خاندان پیامبر اکرم (ص) ابراز کردند. علمای اهل سنت استان در سخنرانی‌ها و محافل مذهبی با تأکید بر جایگاه والای سیدالشهدا (ع) در جهان اسلام، قیام عاشورا را نماد ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از حق و عدالت دانستند.

در بسیاری از شهر‌ها و روستا‌های اهل سنت‌نشین گلستان، مردم با برگزاری مراسم مذهبی و توزیع نذورات ارادت خود را به سرور و سالار شهیدان نشان دادند.

همچنین مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و بقاع متبرکه استان میزبان خیل عاشقان اهل بیت (ع) بودند و برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی شامل قرائت زیارت عاشورا، سخنرانی‌های مذهبی، روضه‌خوانی و اطعام عزاداران در نقاط مختلف گلستان برگزار شد.

مردم گلستان با حضور پرشور در این مراسم‌ها بار دیگر بر پایبندی خود به فرهنگ عاشورا، پیام ایثار، آزادگی و ظلم‌ستیزی امام حسین (ع) تأکید کردند و با زمزمه «لبیک یا حسین» عشق و ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت (ع) به نمایش گذاشتند؛ حماسه‌ای که هر سال در گلستان، نماد وحدت و همبستگی مسلمانان در سایه محبت اهل بیت (ع) است.