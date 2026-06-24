همزمان با تاسوعای حسینی تولیت مسجد مقدس جمکران، با حضور در منزل شهید عباس اسدی، اذان و اقامه را در گوش نوزاد تازه متولد شده این شهید قرائت کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -در سالروز شهادت حضرت ابوالفضل‌العباس (ع)، علمدار دشت کربلا، منزل شهید عباس اسدی میزبان تولیت مسجد مقدس جمکران و جمعی از عاشقان اهل‌بیت (ع) بود. حجت‌الاسلام والمسلمین اجاق‌نژاد در این دیدار معنوی، اذان و اقامه را در گوش «عباس» کوچک، نوزاد تازه متولد شده این شهید قرائت کرد تا نخستین کلماتی که به گوش این نوزاد می‌رسد، نام خدا و پیامبر (ص) باشد.

شهید عباس اسدی از شهدای مظلوم نیروی انتظامی بود که در اغتشاشات دی‌ماه سال گذشته با ۵۸ ضربه چاقو در قم به شهادت رسید، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

 پنجمین فرزند این شهید، چند روز پس از شهادت پدر به دنیا آمد و به یاد پدر شهیدش و همچنین به تبرک نام حضرت ابوالفضل‌العباس (ع)، «عباس» نامگذاری شد. این هم‌نامی، پیوندی عمیق میان این نوزاد و علمدار کربلا ایجاد کرده است.

در این مراسم، حاج حسین کاجی، راوی پیشکسوت دفاع مقدس، با حضور در جمع خانواده شهید، به بیان خاطراتی از شهید عباس اسدی پرداخت و گوشه‌هایی از ایثار و ایمان این شهید والامقام را برای حاضران روایت کرد.

این نوزاد کوچک، امروز با شنیدن اذان و اقامه در سالروز شهادت علمدار کربلا، با اسلام و نام پدر شهیدش پیوندی ابدی یافت.

جاری شدن اذان و اقامه در گوش عباس شهید عباس اسدی توسط تولیت مسجد مقدس جمکران

جاری شدن اذان و اقامه در گوش عباس شهید عباس اسدی توسط تولیت مسجد مقدس جمکران

جاری شدن اذان و اقامه در گوش عباس شهید عباس اسدی توسط تولیت مسجد مقدس جمکران

 

برچسب ها: شهدا ، تولیت مسجد مقدس جمکران
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