بقائی گفت: اظهارات ضدونقیض مقامات آمریکایی درباره یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی، کمکی به کاهش بدگمانی متراکم ایرانیان نسبت به آمریکا نخواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس، در رابطه با موضع‌گیری‌ها و لفاظی‌های متناقض مقام‌های آمریکایی راجع به محتوای یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی نوشت:

«هیأت حاکمه آمریکا هیچ‌گاه در رفتارش نسبت به ملت ایران صداقت نشان نداده است. ایران در عین اینکه برای این بدگمانی منطق داشت، با حسن‌نیت وارد روند دیپلماتیک شد و یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی را امضا کرد. ایرانیان می‌دانند کینه‌توزی دشمن، با امضای یک تفاهم پایان نمی‌یابد و هر گامی را با هوشیاری و درنظر داشتن تجربه‌های ۵ دهه گذشته به‌ویژه تحولات یک سال و نیم اخیر برخواهد داشت.



اظهارات ضدونقیض مقامات آمریکا درباره یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی، کمکی به کاهش بدگمانی متراکم ایرانیان نخواهد کرد و صرفاً یادآور بدعهدی‌های پیشین است. هیأت حاکمه آمریکا باید در نظر داشته باشد که اصل "تعهد در برابر تعهد" مستلزم ایفای تعهدات متقابل و پرهیز از تفسیر‌های کاملاً مغایر با نص صریح متن یادداشت تفاهم است.»