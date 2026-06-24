باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - تصاویر منتشرشده از شهر نبطیه در جنوب لبنان، حضور ساکنان این منطقه در آیین‌های عزاداری منتهی به عاشورا را در حالی نشان می‌دهد که آثار حملات ویرانگر رژیم اشغالگر صهیونیستی همچنان در شهر دیده می‌شود.

در یکی از تصاویر، دختربچه‌ای نظاره‌گر حرکت عزاداران در یکی از محله‌های نبطیه در آستانه عاشورا است.

تصویر دیگر، زنی و دخترش را که در جریان جنگ آواره شده بودند، پس از بازگشت به نبطیه در مقابل ساختمان‌های تخریب‌شده بر اثر حملات هوایی رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد.

در تصاویر دیگر نیز مردم در محله‌های مختلف نبطیه در مراسم مذهبی و دسته‌های عزاداری پیش از عاشورا شرکت کرده‌اند.

منبع: الجزیره