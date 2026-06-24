استاد شاپور رحیمی خواننده، نوازنده عود و مدیر پیشین مرکز حفظ و اشاعه موسیقی درگذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - استاد شاپور رحیمی، خواننده، نوازنده عود، آهنگساز، مدرس و عضو مؤسسه هنرمندان پیشکسوت، ساعاتی پیش در سن ۷۹ سالگی دارفانی را وداع گفت.
استاد شاپور رحیمی از چند روز قبل به علت عارضه سکته در بیمارستان بستری بود.
استاد شاپور رحیمی از هنرمندان شناختهشده موسیقی ایرانی بود که طی دههها فعالیت مستمر در عرصه خوانندگی، نوازندگی عود، آهنگسازی و آموزش موسیقی، خدمات ارزندهای به فرهنگ و هنر این سرزمین ارائه کرد.
وی همچنین سالها در حوزه آموزش و پرورش هنرمندان جوان فعالیت داشت و آثار و فعالیتهای او جایگاهی ارزشمند در موسیقی ایران به یادگار گذاشته است.
آلبومهای «شکوفههای جاویدان» و «گلافشان» از آثار شناختهشده او هستند.
منبع: مؤسسه هنرمندان پیشکسوت