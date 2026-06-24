باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس جمهور چهارشنبه ۳ تیرماه در شب عاشورای حسینی در مرقد مطهر امام خمینی (ره) به روح پاک بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و روح مطهر رهبر عزیز انقلاب و همچنین روان پاک و مطهر رهبر بزرگوار شهید انقلاب اسلامی درود فرستاد و اظهار داشت: عزت و سربلندی امروز ایران به برکت رهنمودها و راهنماییهای رهبر شهید انقلاب اسلامی است و قطعاً راه ایشان همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
وی افزود: امام حسین (ع) هنگامی که قصد حرکت به سمت کوفه را داشتند فرمودند «امام هیچ وظیفهای ندارد مگر اینکه به کتاب خدا عمل کند، قسط و عدالت را برپا دارد و به دین حق پایبند باشد.»
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه عمل به کتاب خدا، اقامه عدالت و برپایی حق در میان مردم، سه وظیفه مهم امام است، گفت اگر میخواهیم راه امام را ادامه دهیم، گام اول، عمل به کتاب خداست، اگر به کتاب خدا عمل کردیم، راه امام را رفتهایم و اگر به کتاب خدا عمل نکردیم، از راه امام فاصله گرفتهایم. حضرت علی (ع) نیز در دستور خود به مالک اشتر بیان میفرمایند که تقوا داشته باشید و به فرایض و سنن کتاب خدا عمل کنید.
پزشکیان با تاکید بر اینکه هیچ ملت و جامعهای روی سعادت را نخواهد دید، مگر اینکه به کتاب خدا عمل کند، بیان کرد: در طرف مقابل، هیچ جامعهای پست نخواهد شد مگر آنکه کتاب خدا را پشت سر بگذارد و به آن عمل نکند.
پزشکیان افزود: به رغم همه مشکلات از روز اول دولت، توانستیم با عزت سربلند باشیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه وظیفهام عمل به کتاب خداوند و پیاده سازی عدالت است چرا که در جامعه در رابطه با عدالت مشکل داریم، تاکید کرد: من مسوول در کشوری که شیعه علی (ع) است، نمیتوانم نسبت به فقر، گرسنگی و نداری عدهای از مردم بی تفاوت باشم. چرا که خداوند از من، دولتم و همه مدعیان راه امام (ره) نخواهد گذشت.
پزشکیان ادامه داد: وظیفه دولت ما این است به هر شکلی مشکلات و گرههایی که وجود دارد از سر راه برداریم.
وی اضافه کرد: از موقعی هم که آمدیم، صهیونیستها، آمریکا و دشمنان برای اینکه نمیخواهند قدرت و عزت را برای مسلمانها و ایران ببینند برای ما مشکل ایجاد کردند. شهادت اسماعیل هنیه در روز اول و ایجاد مشکلات مداوم، نمونه آن است ولی به حول قوه الهی با وحدت، انسجام و رهبریت داهیانی که در این مملکت وجود دارد، تاکنون توانستیم در منطقه با عزت سربلند باشیم.
ایران را به عنوان قدرتی باعزت در جهان میشناسند
رئیسجمهور افزود: امروز ایران را به عنوان قدرتی باعزت در جهان میشناسند. دشمنان تصور میکردند با تهاجم خود میتوانند ظرف سه روز کار جمهوری اسلامی را تمام کنند و سپس همانند برخی کشورهای منطقه، مهرههای خود را مستقر سازند.
پزشکیان بیان کرد:، اما نیروهای مسلح ما، از سپاهیان و ارتشیان و فرماندهان دلاور، با فداکاری و جانفشانی، حماسهای خلق کردند که در باور دشمن نمیگنجید. آنها هرگز تصور نمیکردند رزمندگان ما اینگونه ایستادگی کرده و به آنان ضربه بزنند. در حالی که دو قدرت اتمی جهان و حامیانشان تمام توان خود را به کار بستند.
رئیس جمهور تصریح کرد: پیروان راه حسین (ع) و مسیر کربلا، در برابر غوغای بمبها و موشکهای آنان سر خم نکردند و نخواهند کرد.
بیش از ۱۱۰ شب است مردم جانانه در خیابان هستند/ نگذاشتیم کمبودی به وجود بیایید
رئیس جمهور یادآور شد: دشمن با حمله به پایگاههای انتظامی و مرزهای ما، به دنبال میدان دادن به تجزیهطلبان و خودفروختگان بود تا شیرازه مملکت را از هم بپاشد، اما اکنون با گذشت بیش از ۱۱۰ روز، به جای تحقق خواب دشمن، این مردم دانا و هوشیار بودند که در میدان حضور یافتند.
پرشکیان اضافه کرد: ما در دولت، از وزیران و استانداران تا فرمانداران و مدیران، تمام توان خود را به کار گرفتیم تا در معیشت و خدماترسانی به مردم خللی ایجاد نشود. در شرایطی که تقارن عید نوروز، ماه مبارک رمضان و شرایط جنگی میتوانست منجر به قحطی یا کمبود جدی شود، با برنامهریزی پیشدستانه مسئولان، مردم کمبودی احساس نکردند. اما برای ادامه این مسیر، نیازمند طرحی نو هستیم.
وی گفت: امام حسین (ع) در تبیین فلسفه قیام خود فرمودند: من نه برای خوشگذرانی و فساد، و نه برای ستم و قلدری، بلکه تنها برای اصلاح در امت جدم و احیای امر به معروف و نهی از منکر و پیمودن راه جدم و پدرم قیام کردم. ما نیز امروز برای تداوم این راه، باید مسیر اصلاح و خدمت به امت را با قدرت ادامه دهیم.
رئیسجمهور با بیان اینکه تفرقه، دودستگی و چنددستگی، به معنای قرار گرفتن بر لبه آتش است، گفت: مقام معظم رهبری در تمامی پیامهای خود، وحدت و انسجام را به عنوان یک اصل اساسی به مردم عزیز ابلاغ کردند.
پزشکیان تاکید کرد: هر پیام، سخن یا اقدامی که وحدت و انسجام ما را خدشهدار کند، به نفع دشمن است، حتی اگر نقد مطرحشده، درست باشد. اینکه چگونه این امر را محقق کنیم، راهی است که باید برای آن اندیشید.
وی ادامه داد:ای حسینیان،ای کسانی که میخواهید راه امام، دستور رهبری و مسیری که خداوند در کتاب خود ترسیم کرده را دنبال کنید؛ اصل موضوع و مهمترین مساله در امر به معروف و نهی از منکر، وحدت و انسجام است. اگر به کتاب «حماسه حسینی» شهید مطهری مراجعه کنید، مشاهده خواهید کرد که ایشان نیز بر این موضوع تأکید دارند. همچنین مقام معظم رهبری نیز بارها و بارها بر این مساله تأکید کردهاند.
رئیس جمهور افزود: هر کسی که به هر بهانهای بخواهد وحدت و انسجام را بر هم بزند، آب به آسیاب دشمن ریخته است و این موضوعی است که باید نسبت به آن هوشیار و مراقب باشیم.
پزشکیان بیان کرد: امروز در میان سران قوا، در شورای امنیت و در مجموعه نظام، به یک زبان و یک نگاه مشترک دست یافتهایم و اگر دستاوردی داریم، حاصل تلاش رهبر عزیز، مردم بزرگوار، فرماندهان نیروهای نظامی و امنیتی، نیروهای هوافضا و دولت و همه کسانی است که از کشورمان دفاع کردند. همه ما دست در دست یکدیگر دادهایم و دشمن را به زانو درآوردهایم و مستأصل کردیم.
در تفرقه، شکننده و ضعیف هستیم، اما در اتحاد، قدرتی بیبدیل خواهیم بود
رئیسجمهور یادآور شد: ما به عنوان مسلمان، حامل عزت الهی هستیم چرا که پروردگار ما «ربیالاعلی» و «ربیالعظیم» است و مسیری که برگزیدهایم، مسیر برتری است. اما این عزت نباید صرفاً در کلام باقی بماند، بلکه باید تجلی آن را در رفتار و عملکردمان به جهان نشان دهیم.
پزشکیان ادامه داد: در اینجا به شما قول میدهم که با تمام توان و با مشارکت و همدلی «همه مردم» — فارغ از دستهبندیهای جنسیتی، حزبی و گروهی — در مسیر پیشرفت گام برداریم. حقیقت آن است که ما در تفرقه، شکننده و ضعیف هستیم، اما در اتحاد، قدرتی بیبدیل خواهیم بود.
وی اضافه کرد: با هدایت رهبر انقلاب و همراهی نخبگان، دانشمندان، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران، نگاه بلندمان را به افقی فراتر از مرزها دوختهایم تا نهتنها ایران، بلکه کشورهای همسایه و اسلامی را به جایگاهی برسانیم که هرگز کمتر از دیگران نباشند.
رئیس جمهور افزود: برای من مسلمان، پذیرفتنی نیست که علم، صنعت، کشاورزی و اخلاق ما در سطحی پایینتر از کشورهای مدعی جهان باشد. اگر نتوانیم کشور را به قلههای عزت برسانیم، همگی مقصریم.
پزشکیان گفت: خطاب به همه صاحبان ایده میگویم: این گوی و این میدان! هر کس مدعی حل مشکلی است یا راه بهتری میشناسد، ما بستر را برای او فراهم میکنیم تا الگویی برای همگان شود.
وی اضافه کرد: ما در اتاقهای دربسته ننشستهایم، کمر همت بستهایم تا موانع را از پیش پای ملت برداریم. اطمینان داشته باشید به حول و قوه الهی و در مسیری که قرآن و ائمه (ع) ترسیم کردهاند، جز در برابر شکوه خداوند، در مقابل هیچ قدرتی سر خم نخواهیم کرد.
باید در مسیری حرکت کنیم که عزت و سربلندی در کشور مان بروز و ظهور یابد
رئیسجمهور گفت: کسی که راه امام حسین (ع) را میرود، باید از نظر علمی، مهارت، خدمت، اخلاق، عزت و عدالت، برتر و بهتر از هر کس دیگری باشد. اگر علم و مهارت و اخلاق و عدالت و انصاف نداشته باشیم، بر چه اساسی ادعا میکنیم که در راه امام حرکت میکنیم؟
پزشکیان ادامه داد: من از خداوند متعال میخواهم که در این روزهای بزرگ، ما را در برابر مردم سربلندمان شرمنده نکند، ما را در برابر خون رهبر عزیزمان، فرماندهانمان، وزیران شهیدمان، مردم عزیزمان، دانشمندانمان و کودکانمان درمانده و سرافکنده نکند. باید کاری کنیم که شکوفایی، عزت و سربلندی در کشور ما بروز پیدا کند و آشکار شود.
تلاش ما حل مشکلات کشور همراه با عزت و سربلندی و در صلح و آرامش است
پزشکیان تاکید کرد: کشورهای اسلامی در حال افزایش وحدت هستند به نحوی که در سفر به پاکستان شاهد بودم مردم و مسئولان با قدرت به دنبال دفاع از ایران و همکاری با مردم ایران بودند. عراق، لبنان و سایر کشورها هم آماده همکاری هستند.
پزشکیان با بیان اینکه تلاش ما افزایش وحدت و انسجام با کشورهای همسایه است، گفت: بنده به عنوان مسئول نمیتوانم بپذیرم در کشور بیکار، فقیر و گرسنه باشه و من راحت بخوابم. باید در دولت کاری کنیم که مشکلات مردم حل شود در غیر این صورت هرچقدر سینه بزنیم و گریه کنیم، امام حسین (ع) از ما نخواهد گذشت.
وی تاکید کرد: قدرت و سرمایه دست ماست و اگر همه یک جهت را ببینیم و دست به دست هم بدهیم، هیچ مشکل و قدرتی نمیتواند مانع رفتن و رسیدن ما شود. ما تلاش میکنیم که شرمنده شهدا و رهبر عزیز نشویم و وحدت و انسجام در جامعه حفظ شود.
رئیس جمهور یادآور شد: اگر نتوانیم این اقدامات را انجام دهیم، روز قیامت نخواهیم توانست جواب خدا را بدهیم. ما با تمام وجود تلاش میکنیم که همراه با عزت و سربلندی، در صلح و آرامش مشکلات کشور را حل کنیم.
منبع: ایرنا