آتش‌سوزی گسترده در مراتع و جنگل‌های بلوط منطقه بَکَک بخش جره و بالاده، از عصر روز یکشنبه ۳۱ خردادماه آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نیک‌مرام فرماندار ویژه شهرستان کازرون اعلام کرد: 

 بسم‌الله الرحمن الرحیم

 مردم غیور و طبیعت‌دوست شهرستان کازرون

آتش‌سوزی گسترده در مراتع و جنگل‌های بلوط منطقه بَکَک بخش جره و بالاده، از عصر روز یکشنبه ۳۱ خردادماه آغاز شده و اکنون پس از گذشت ۴ روز، بخش وسیعی از ارتفاعات روستا‌های بَکَک، سیریزجان، سویس و دشت بَکَک را درگیر کرده و حتی به بخشی از ارتفاعات شهرستان شیراز نیز سرایت کرده است.

علی‌رغم حضور مستمر و شبانه‌روزی نیرو‌های اداره منابع طبیعی شهرستان کازرون، قرقبانان، دهیاران، مرتعداران، نیرو‌های مردمی و پشتیبانی بخشدار جره و بالاده در عملیات اطفای حریق، به علت وزش باد شدید، صعب‌العبور بودن منطقه و گستردگی حدود ۳۰۰ هکتاری عرصه دچار حریق، آتش پس از چندین مرحله مهار مجدداً شعله‌ور شده و جنگل‌های کهنسال و ارزشمند بلوط منطقه را تهدید می‌کند.

 از آنجا که دسترسی به کانون‌های آتش‌سوزی مستلزم بیش از ۴ ساعت کوهنوردی در مسیر‌های سخت و کوهستانی است، از همه نیرو‌های مردمی، به‌ویژه گروه‌های کوهنوردی، فعالان محیط زیست، جوانان توانمند و افراد بومی آشنا به منطقه درخواست می‌شود در این شرایط حساس برای کمک به مهار آتش و جلوگیری از بروز فاجعه زیست‌محیطی گسترده، به یاری نیرو‌های عملیاتی بشتابند.

علاقه‌مندان و داوطلبان برای هماهنگی حضور و دریافت اطلاعات لازم، با شماره ۰۹۱۷۷۲۱۰۶۱۲ تماس بگیرند.

حفظ سرمایه‌های طبیعی و جنگل‌های ارزشمند بلوط زاگرس، مسئولیتی همگانی است.

منبع: روابط عمومی فرمانداری ویژه کازرون

برچسب ها: جنگل های زاگرس ، جنگل های بلوط
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