نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، با محکوم کردن «جنایت هولناک» مدرسه میناب ایران خواستار پاسخگویی کامل عاملان، طراحان و فرماندهان آن شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل روز چهارشنبه به وقت محلی (سوم تیرماه) در نشست سالانه شورای امنیت سازمان ملل متحد با موضوع «کودکان و درگیری‌های مسلحانه» که به منظور بررسی گزارش سال۲۰۲۵ دبیرکل برگزار شد، با اشاره به گزارش دبیرکل سازمان ملل گفت: این گزارش به‌طور کافی پیامدهای فاجعه‌بار انسانی ناشی از جنگ تجاوزکارانه ۱۲ روزه رژیم اسرائیل علیه ایران در ژوئن ۲۰۲۵، به‌ویژه آثار آن بر کودکان را منعکس نکرده است در حالیکه در طول این تجاوز (۱۲ روزه)، ۴۷ کودک ایرانی به شهادت رسیدند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تاکید کرد: ما نمی‌توانیم بدون پرداختن به یکی از بزرگترین جنایات جنگی مرتکب شده علیه کودکان ایرانی توسط آمریکا و رژیم اسرائیل، در مورد حفاظت از کودکان بحث کنیم.

ایروانی تصریح کرد: ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل در جریان اقدامات تجاوزکارانه اخیر خود علیه ایران، به طورعامدانه غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار دادند. در جریان این تجاوز، مدارس و سایر موسسات آموزشی متعدد، به همراه سایر اهداف غیرنظامی، مورد اصابت، تخریب یا آسیب شدید قرار گرفتند. در این حملات، ۲۲۰ کودک، از جمله ۱۷ کودک زیر پنج سال، به شهادت رسیدند.

وی گفت: هولناک‌ترین جنایت در مدرسه ابتدایی میناب، استان هرمزگان، رخ داد. در ساعات آموزشی، زمانی که ۲۶۴ دانش‌آموز در کلاس‌های درس حضور داشتند، این مدرسه دو بار هدف اصابت موشک‌های آمریکا قرار گرفت. این حمله منجر به شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز دختر و پسر در سنین ۷ تا ۱۲ سال، همچنین معلمان و والدین آن‌ها و زخمی شدن بیش از ۹۶ نفر دیگر شد. بسیاری از قربانیان ساعت‌ها زیر آوار گرفتار ماندند و چندین پیکر به شدت مجروح شدند که قابل شناسایی نبودند.

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل تاکید کرد: اینها کودکانی بودند که از حق اساسی خود برای آموزش در مکانی که باید امن می‌بود، استفاده می‌کردند. آنها غیرنظامیانی بودند که تحت حمایت قوانین بین‌المللی بشردوستانه قرار داشتند.

سفیر ایران در سازمان ملل تاکید کرد: حمله به مدرسه میناب، مصداق دو مورد از شش نقض فاحش علیه کودکان در چارچوب شورای امنیت است: کشتن و مجروح کردن کودکان و حمله به مدارس . ایالات متحده آمریکا مرتکب جنایت جنگی شد. این نه تنها، یک تراژدی ایرانی است؛ بلکه چالشی برای اعتبار نظم حقوقی بین‌المللی است که سازمان ملل متحد بر پایه آن بنا شده است.

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفت: ایران به صراحت این جنایات فجیع جنگی را محکوم می‌کند و خواستار پاسخگویی کامل همه عاملان، طراحان و فرماندهان است.

ایروانی تاکید کرد: یاد و خاطره کودکان میناب مستلزم عدالت، پاسخگویی و اقدام است، نه سکوت. حفاظت از کودکان نباید گزینشی باشد. حقوق بین‌الملل باید به‌طور برابر برای همه اعمال شود.

منبع: ایرنا