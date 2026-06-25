تیم ملی فوتبال سوئیس با پیروزی ۲ بر یک مقابل کانادا در هفته سوم جام جهانی ۲۰۲۶، به عنوان صدرنشین گروه B راهی مرحله حذفی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- در آخرین دیدار هفته سوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، تیم‌های ملی سوئیس و کانادا به مصاف یکدیگر رفتند که این مسابقه با برتری ۲ - ۱ سوئیس به پایان رسید.

سوئیسی‌ها در طول مسابقه نمایش هجومی‌تری داشتند و با وجود آنکه مالکیت توپ بیشتر در اختیار کانادا بود، موقعیت‌های خطرناک‌تری روی دروازه حریف خلق کردند.

پس از تساوی بدون گل در نیمه نخست، سوئیس در دقیقه ۴۶ توسط روبن وارگاس به گل اول رسید. حملات این تیم ادامه یافت و در دقیقه ۵۷ یوهان منزامبی گل دوم را به ثمر رساند تا سوئیس با نتیجه ۲ بر صفر پیش بیفتد.

در ادامه کانادا برای جبران نتیجه فشار زیادی روی دروازه حریف وارد کرد و در دقیقه ۷۶ توسط پرومیس دیوید یکی از گل‌های خورده را جبران کرد. کانادایی‌ها در دقایق پایانی نیز تلاش زیادی برای رسیدن به گل تساوی انجام دادند، اما دفاع منظم سوئیس اجازه نداد نتیجه تغییر کند.

در نهایت این دیدار با برتری ۲ بر یک سوئیس خاتمه یافت تا این تیم با صدرنشینی از گروه B راهی مرحله حذفی شود. کانادا نیز با قرار گرفتن در رتبه دوم جدول، جواز حضور در دور بعدی رقابت‌ها را به دست آورد.