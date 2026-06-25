تیم ملی فوتبال بوسنی با برتری ۳ - ۱ مقابل قطر در دور سوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، شانس خود برای حضور در مرحله حذفی را زنده نگه داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی-در ادامه دیدارهای هفته سوم جام جهانی ۲۰۲۶، تیمهای ملی بوسنی و قطر در گروه A به مصاف یکدیگر رفتند که این مسابقه با پیروزی ۳ - ۱ بوسنی به پایان رسید.
بوسنی بازی را بهتر آغاز کرد و در دقیقه ۲۹ توسط کریم آلایبگوویچ به گل نخست رسید. تنها پنج دقیقه بعد، قطریها با گل به خودی ابونادا بار دیگر دروازه خود را باز شده دیدند تا بوسنی با اختلاف دو گل پیش بیفتد.
قطر که برای حفظ امیدهای صعود به پیروزی نیاز داشت، در دقیقه ۴۲ توسط حسن الهیدوس یکی از گلهای خورده را جبران کرد تا نیمه نخست با نتیجه ۲ - ۱ به سود بوسنی خاتمه یابد.
در نیمه دوم، قطریها حملات زیادی برای رسیدن به گل تساوی انجام دادند و تلاش کردند نتیجه را تغییر دهند، اما دفاع بوسنی مقاومت کرد. در نهایت، آرمین مهمیچ در دقیقه ۸۰ گل سوم بوسنی را به ثمر رساند تا خیال تیمش را از کسب سه امتیاز راحت کند.
با این نتیجه، بوسنی در جایگاه سوم گروه A قرار گرفت و همچنان امیدوار است به عنوان یکی از تیمهای برتر سوم راهی مرحله حذفی شود. قطر نیز با این شکست، شانس خود برای ادامه حضور در رقابتها را از دست داد.