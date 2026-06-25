باشگاه خبرنگاران جوان - هفته دوم لیگ ملت‌ها از سوم تا هفتم تیرماه در شهرهای اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) پیگیری می‌شود.

تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۲۲ چهارشنبه سوم تیر در نخستین دیدار خود در شهر اورلئان به مصاف فرانسه رفت و سه بر دو نتیجه را به قهرمان دو دوره اخیر المپیک واگذار کرد تا یک امتیاز از این تیم قدرتمند بگیرد و پنج امتیازی شود.

خروس‌های اروپا در ست دوم و چهارم این دیدار ۲۵ بر ۲۳ و ۲۶ بر ۲۴ مغلوب مردان ایران شدند، اما در ست‌های اول، سوم و پنجم به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۱ و ۱۷ بر ۱۵ به پیروزی رسیدند تا چهار پله صعود در جدول لیگ ملت‌ها را تجربه کنند.

روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران در ابتدای این مسابقه از ترکیب مرتضی شریفی (کاپیتان)، عرشیا به‌نژاد، علی حاجی‌پور، علی حق‌پرست، یوسف کاظمی، محمد ولی‌زاده و محمدرضا حضرت‌پور (لیبرو) استفاده کرد.

علی رمضانی، محسن دلاوری، پوریا حسین‌خانزاده، مبین نصری، سید متین حسینی، سید عیسی ناصری و حسین حاجی‌کلاته دیگر بازیکنان تیم ملی والیبال ایران در این دیدار بودند که با نظر سرمربی ایتالیایی به میدان رفتند.

پویا آریاخواه و شایان محرابی دو بازیکن جوان تیم ملی کشورمان نیز در دیدار مقابل فرانسه استراحت و از روی سکوی تماشاگران این مسابقه را تماشا کردند. همچنین سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال ایران از جمله تماشاگران این دیدار بود.

محسن دلاوری در این دیدار نخستین حضور خود در لیگ ملت‌ها را تجربه کرد و در ست دوم نیز اولین امتیاز خود را برای تیم ایران کسب کرد.

آندره‌آ جیانی سرمربی تیم ملی والیبال فرانسه نیز در ابتدای دیدار با ایران از ترکیب آنتوان بریزارد، استفن بویر، دنیل ایگبکدو، موسی گی، ترور کلونو، ماتیس انو و بنجامین دیز استفاده کرد.

سینیسا اووکا از بوسنی و میشل کوتسولاس از یونان به عنوان داوران اول و دوم، قضاوت این دیدار را برعهده داشتند که ۱۷۰ دقیقه طول کشید.

در ست سوم و امتیاز ۱۸ بر ۱۸ یک لحظه برق سالن قطع شد و در همین زمان داور هم خطای ارنج تیم ایران را گرفت و پس از توقف چند دقیقه ای مسابقه و اعتراض دو تیم، داور امتیاز ۱۹ بر ۱۶ به سود فرانسه اعلام کرد تا در مجموع سه امتیاز به ضرر تیم ایران شود.

با توجه به گرمای هوا در شهر اورلئان فرانسه میزبان هفته دوم رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶، مسئولان برگزاری تصمیم گرفتند مسابقات این هفته در این شهر همچون روال گذشته، در امتیازهای ۸ و ۱۶ هر ست با تایم استراحت اجباری پیگیری شود تا شرایط مناسب‌تری برای بازیکنان فراهم شود.

تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه روز پنج‌شنبه چهارم تیر در ششمین بازی خود در مرحله مقدماتی این رقابت‌ها به مصاف آمریکا می‌رود.