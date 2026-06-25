تیم ملی فوتبال برزیل با نتیجه ۳ - ۰ اسکاتلند را مغلوب کرد و به عنوان صدرنشین گروه C راهی مرحله حذفی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور- در دور سوم مرحله گروهی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ تیم های ملی فوتبال اسکاتلند و برزیل به مصاف هم رفتند.

برزیلی ها بازی را هجومی آغاز کردند و وینیسیوس جونیور در دقیقه ۷ گل نخست را به ثمر رساند.

وینی در دقیقه ۲۰ هم گلزنی کرد، اما این گل توسط داور مردود اعلام شد.

وینی در ادامه شب درخشانش در دقیقه ۳+۴۵ گل دوم خودش و تیمش را به ثمر رساند.

برزیل در نیمه اول با برتری ۲ گله راهی رختکن شد.

متئوس کونیا در دقیقه ۶۰ گل سوم تیمش را به ثمر رساند.

کارلتو که پیش از بازی با اسکاتلند گفته یود نیمار برای این بازی آماده خواهد بود در دقیقه ۷۶ نیمار را بجای متئوس کونیا وارد زمین کرد

درنهایت برزیل با نتیجه ۳ - ۰ به پیروزی رسید و با ۷ امتیاز به عنوان صدرنشین گروه C راهی مرحله حذفی شد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اسکاتلند با ۳ امتیاز در رده سوم قرار گرفت و باید منتظر نتایج سایر تیم های سوم گروه باشد.

برچسب ها: جام جهانی ، برزیل ، اسکاتلند
خبرهای مرتبط
جام جهانی۲۰۲۶؛
بوسنی ۳ - ۱ قطر/ امید‌های عنابی پوشان از بین رفت + فیلم
جام جهانی ۲۰۲۶؛
سوئیس ۲ - ۱ کانادا/ تکلیف صدرنشین گروه B مشخص شد + فیلم
مزاحمت دوباره آمریکایی‌ها برای تیم ملی فوتبال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مزاحمت دوباره آمریکایی‌ها برای تیم ملی فوتبال
تقابل کره جنوبی و آفریقای جنوبی برای صعود به مرحله حذفی/ مکزیک برای تداوم صدرنشینی می‌جنگد
برزیل با ستارگانش در مسیر صدرنشینی گروه/ بازی راحت مراکش برابر تیم حذف شده هائیتی
فرانسه ۳ - ۲ ایران/ شانس با شاگردان پیاتزا یار نبود
بوسنی ۳ - ۱ قطر/ امید‌های عنابی پوشان از بین رفت + فیلم
سوئیس ۲ - ۱ کانادا/ تکلیف صدرنشین گروه B مشخص شد + فیلم
مراکش ۴ - ۲ هائیتی/ کامبک رویایی شیرهای اطلس + فیلم
اسکاتلند ۰ - ۳ برزیل/ سلسائو با صدرنشینی به مرحله حذفی صعود کرد + فیلم
آخرین اخبار
مراکش ۴ - ۲ هائیتی/ کامبک رویایی شیرهای اطلس + فیلم
اسکاتلند ۰ - ۳ برزیل/ سلسائو با صدرنشینی به مرحله حذفی صعود کرد + فیلم
سوئیس ۲ - ۱ کانادا/ تکلیف صدرنشین گروه B مشخص شد + فیلم
فرانسه ۳ - ۲ ایران/ شانس با شاگردان پیاتزا یار نبود
بوسنی ۳ - ۱ قطر/ امید‌های عنابی پوشان از بین رفت + فیلم
تقابل کره جنوبی و آفریقای جنوبی برای صعود به مرحله حذفی/ مکزیک برای تداوم صدرنشینی می‌جنگد
برزیل با ستارگانش در مسیر صدرنشینی گروه/ بازی راحت مراکش برابر تیم حذف شده هائیتی
مزاحمت دوباره آمریکایی‌ها برای تیم ملی فوتبال
پروژه نقل و انتقالاتی پرسپولیس مسکوت ماند
صعود مقتدرانه هندبال ساحلی ایران با شکست آمریکا
پیام حمایت‌آمیز هوادار مکزیکی به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران
طارمی: امیدوارم بازی با مصر را ببریم و اتفاقات خوب رقم بخورد
کی‌روش؛ جادوگر تساوی یا استادِ بزرگ‌نمایی؟
پیاتزا: آماده تقابل با فرانسه و مدیریت برنامه‌های رسانه‌ای هستیم
شکوه هاکی ایران در جام آسیایی تات‌نفت
کلمبیا ۱-۰ جمهوری کنگو/ کلمبیا با گل مونوز صدرنشین شد + فیلم
مازیار: کسب امتیاز برابر مصر دور از دسترس نیست
نبرد کانادا و سوئیس برای صدرنشینی/ قطر و بوسنی به دنبال بقا در جام جهانی