تیم ملی فوتبال برزیل با نتیجه ۳ - ۰ اسکاتلند را مغلوب کرد و به عنوان صدرنشین گروه C راهی مرحله حذفی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور- در دور سوم مرحله گروهی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ تیم های ملی فوتبال اسکاتلند و برزیل به مصاف هم رفتند.

برزیلی ها بازی را هجومی آغاز کردند و وینیسیوس جونیور در دقیقه ۷ گل نخست را به ثمر رساند.

وینی در دقیقه ۲۰ هم گلزنی کرد، اما این گل توسط داور مردود اعلام شد.

وینی در ادامه شب درخشانش در دقیقه ۳+۴۵ گل دوم خودش و تیمش را به ثمر رساند.

برزیل در نیمه اول با برتری ۲ گله راهی رختکن شد.

متئوس کونیا در دقیقه ۶۰ گل سوم تیمش را به ثمر رساند.

کارلتو که پیش از بازی با اسکاتلند گفته یود نیمار برای این بازی آماده خواهد بود در دقیقه ۷۶ نیمار را بجای متئوس کونیا وارد زمین کرد

درنهایت برزیل با نتیجه ۳ - ۰ به پیروزی رسید و با ۷ امتیاز به عنوان صدرنشین گروه C راهی مرحله حذفی شد.

اسکاتلند با ۳ امتیاز در رده سوم قرار گرفت و باید منتظر نتایج سایر تیم های سوم گروه باشد.