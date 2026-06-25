تیم ملی فوتبال مراکش با نتیجه ۴ - ۲ هائیتی را مغلوب کرد و راهی مرحله حذفی جام جهانی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور- در دور سوم مرحله گروهی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ تیم های ملی فوتبال مراکش و هائیتی به مصاف هم رفتند.

یاسین بونو در دقیقه ۱۰ به اشتباه دروازه خودی را باز کرد تا هائیتی در این بازی پیش بیفتد.

اشرف حکیمی در دقیقه ۳۹ گل تساوی را به ثمر رساند، اما ویلسون ایزیدور در دقیقه ۴۳ هائیتی را پیش انداخت.

در دقیقه ۱+۴۵ اسماعیل سایباری بازی را به تساوی کشاند تا ۲ تیم با تساوی به رختکن بروند.

در نیمه دوم مراکش بازی بهتری ارائه داد و در دقیقه ۷۸ سوفیان رحیمی گل سوم تیمش را به ثمر رساند.

در دقیقه ۸۹ جسیم یاسین گل چهارم مراکش را به ثبت رساند و درپایان شیرهای اطلس با نتیجه ۴ - ۲ به برتری رسیدند.

مراکش با کسب ۷ امتیاز در جایگاه دوم گروه C ایستاد و به مرحله حذفی صعود کرد.

هائیتی با ۳ شکست و بدون امتیاز در رده چهارم قرار گرفت و از گردونه مسابقات کنار رفت.