همزمان با روز عاشورای حسینی، آیین سنتی «خیمه سوزان» در شهر طاقانک برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - امروز پنج شنبه ۴ تیرماه ۱۴۰۵ همزمان با روز عاشورا، آیین سنتی «خیمه سوزان» در شهر طاقانک استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

مراسم سنتی «خیمه سوزان» عاشورای حسینی در شهر طاقانک با استقبال انبوه عزاداران از سراسر ایران همراه است.

با شروع ماه محرم، مردم شهر طاقانک معمولاً ۷۲ خیمه سبز و سفید رنگ با فرم چهار گوش، فرم گنبدی و مخروطی آماده و در حاشیه کوهی برپا می‌کنند که تا عصر روز عاشورا و در آستانه شام غریبان شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و شهدای کربلا هم ادامه دارد.

در این آیین، به یاد خیمه‌های سوخته دشت کربلا، خیمه‌های برافراشته شده در طول دهه اول محرم را آتش می‌زنند و هنگام آتش زدن این خیمه ها، فریاد «یا حسین (ع)» و «یا زینب (س)» طنین انداز می‌شود که مردم به یاد غروب غمگین عاشورای حسینی و همنوا با اسرای کربلا، با ناله و زاری، به عزاداری و سوگواری می‌پردازند.

این خیمه‌ها نذر مردمی هستند که هر کدام به نیتی خاص برپا و مراسم نوحه سرایی، قرائت زیارت عاشورا، سینه زنی و زنجیرزنی در آنها برگزار می‌شود.

جمعی از افراد در هیئت سپاه کوفه، سوار بر اسب در میان خیمه‌های برپا شده، تعدادی از نوجوانان و جوانان را که پوشش سبز رنگ بر تن دارند تعقیب می‌کنند و سپس خیمه‌های برپا شده، یک به یک و بدون در نظر گرفتن ترتیبی خاص به آتش کشیده می‌شوند.

آیین سنتی خیمه سوزان طاقانک، به عنوان نخستین اثر ملی معنوی استان چهارمحال و بختیاری، به شماره ۲۰۸ در تاریخ ۲۵ خردادماه ۱۳۹۰ در فهرست میراث معنوی (ناملموس) کشور ثبت شد.