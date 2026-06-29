رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که ماهانه ۲۲ تا ۲۵ هزار تن شیرخشک صنعتی در کشور تولید شود، درحالیکه ۸ هزار تن در کشور مصرف می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سیاوش سلیمی رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: با توجه به کاهش نرخ ارز و افزایش قیمت شیر خام از ابتدای خرداد، صادرات با چالش جدی روبرو شده و عملا به کندی در حال انجام است.

به گفته وی، با کاهش نرخ ارز، صادرکنندگان با زیان اقدام به صادرات می کنند چراکه ۹۰ درصد قیمت مواد اولیه مربوط به شیرخام است که با ثبات قیمت شیرخام، کارخانجات با دپوی قابل توجهی شیرخشک و کره روبرو هستند.

سلیمی ادامه داد: با افزایش قیمت لبنیات و قدرت خرید خانوار، مصرف کاهش پیدا کرده که این امر موجب شده تا شیرخام بیشتری روانه کارخانجات شیرخشک شود، بدین منظور طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور و سایر مقامات خواستار حمایت و پرداخت مشوق صادراتی شدیم.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک صنعتی با تاکید بر قیمت شیرخام و پرداخت مشوق صادراتی بیان کرد: کارخانجات برای حفظ بازار ناگریز به کاهش قیمت هستند.

به گفته وی، برآوردها حاکی از آن است که ماهانه ۲۲ تا ۲۵ هزار تن شیرخشک صنعتی و ۱۲ هزار تن کره در کشور تولید می شود، درحالیکه ۸ هزار تن نیاز شیرخشک و ۴ هزار تن کره در کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

سلیمی گفت: با رفع مشکلات پیش بینی می شود که ۲۵۰ میلیون دلار از صادرات کره و ۵۰۰ میلیون دلار صادرات شیرخشک ارزآوری داشته باشیم.

 

برچسب ها: تولید شیرخشک ، قیمت شیرخشک
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