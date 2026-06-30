نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی، پتانسیل خودکفایی گوشت قرمز با اعمال حمایت از دامداران وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - جواد آزاد نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: در حال حاضر عرضه دام به وفور در حال انجام است‌.

به گفته وی، با توجه به انباشتگی دام در برابر تقاضا، قیمت نوسانی ندارد.

آزاد متوسط قیمت هر کیلو دام زنده ۶۵۰ تا ۷۰۰هزار تومان اعلام کرد و افزود: با توجه به افزایش عرضه، ازدیاد تقاضا در ایام محرم بر قیمت دام در بازار اثری ندارد.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با بیان اینکه نیازی به واردات گوشت قرمز نداریم، گفت: پشتیبانی امور دام با خرید دام مازاد باید از دامداران حمایت کند و با نرخ کمتر در اختیار مردم قرار دهند که براین اساس میزان یارانه کمتر خواهد بود.

به گفته وی، با توجه به انباشتگی دام، دولت برای تنظیم بازار گوشت باید به بحث خرید حمایتی ورود کند و از طرفی ایجاد زنجیره از تولید تا مصرف از دیگر راهکار های تنظیم بازار گوشت محسوب می شود.

آزاد با بیان اینکه پتانسیل خودکفایی گوشت قرمز در کشور وجود دارد، گفت: با احتساب قیمت دام زنده، نرخ هر کیلو لاشه بره نر باید یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان باشد که متاسفانه با نرخ های بالاتر عرضه می شود.

برچسب ها: تولید گوشت قرمز ، واردات گوشت ، قیمت گوشت قرمز
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