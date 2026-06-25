باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - همزمان با روز عاشورای حسینی، پس از اقامه نماز عصر، براساس سنتی دیرینه با هدف گرامیداشت حماسه بزرگ عاشورا و تبیین ابعاد مختلف واقعه کربلا محفل جانسوز مقتل‌خوانی ظهر عاشورا با با حضور حجج اسلام والمسلمین سیدحسین مؤمنی، صادق واعظ و همچنین حسن شالبافان در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد.

مقتل خوانی، شرح حال تاسوعا و عاشورای سال ۶۱ هجری در صحرای نینوا و ذکر مصیبت‌های اهل بیت پیامبر در کربلا بر اساس آن چه از خاندان امام حسین (ع) به ویژه حضرت زینب کبری (س) و حضرت سجاد (ع) در تاریخ به یادگار مانده است به صورت نوحه برای مردم نقل می‌شود و شیعیان در غم آن چه بر حسین (ع) و یارانش رفته است به سوگواری و سینه زنی می‌پردازند.