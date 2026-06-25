آیین مقتل‌خوانی عاشورا در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت معصومه (س) با حضور پر شور عزاداران حسینی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - همزمان با روز عاشورای حسینی، پس از اقامه نماز عصر، براساس سنتی دیرینه  با هدف گرامیداشت حماسه بزرگ عاشورا و تبیین ابعاد مختلف واقعه کربلا محفل جانسوز مقتل‌خوانی ظهر عاشورا با  با حضور حجج اسلام والمسلمین سیدحسین مؤمنی، صادق واعظ و همچنین حسن شالبافان  در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد.

مقتل خوانی، شرح حال تاسوعا و عاشورای سال ۶۱ هجری در صحرای نینوا و ذکر مصیبت‌های اهل بیت پیامبر در کربلا بر اساس آن چه از خاندان امام حسین (ع) به ویژه حضرت زینب کبری (س) و حضرت سجاد (ع) در تاریخ به یادگار مانده است به صورت نوحه برای مردم نقل می‌شود و شیعیان در غم آن چه بر حسین (ع) و یارانش رفته است به سوگواری و سینه زنی می‌پردازند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: مقتل خوانی ، عاشورای حسینی
خبرهای مرتبط
طنین نوای عاشورایی ملت‌ها در استودیوی رادیو قم
تقویم عزای حسینی به علقمه رسید؛
شهر مقدس قم در سوگ سقای آب و ادب؛+تصاویر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تکذیب فعالیت پهپاد دشمن در آسمان قم
رئیس کمیته مردمی تشییع رهبر شهید در قم منصوب شد
ثبت‌نام در سامانه سماح؛ کلید خدمات بیمه‌ای و درمانی زائران اربعین
آب، قصه‌ای برای کودکان؛ کانون پرورش فکری قم به کمک مدیریت مصرف منابع آبی آمد
سردرگمی والدین در سامانه سپند؛ ثبت‌نام سرویس مدارس قم در بلاتکلیفی
آخرین اخبار
سردرگمی والدین در سامانه سپند؛ ثبت‌نام سرویس مدارس قم در بلاتکلیفی
آب، قصه‌ای برای کودکان؛ کانون پرورش فکری قم به کمک مدیریت مصرف منابع آبی آمد
رئیس کمیته مردمی تشییع رهبر شهید در قم منصوب شد
ثبت‌نام در سامانه سماح؛ کلید خدمات بیمه‌ای و درمانی زائران اربعین
تکذیب فعالیت پهپاد دشمن در آسمان قم
درخشش دختر قمی در نایب‌قهرمانی تاریخی هاکی دختران ایران
حال و هوای مسجد مقدس جمکران در شب شهادت حضرت امام سجاد (ع)
شناگر قمی به جمع مدعیان تیم ملی پیوست
ادامه دهندگان راه حاج رمضان، اجازه توقف اهداف جبهه مقاومت را نمی‌دهند
اعلام ویژه برنامه‌های گرامیداشت شهدای هفتم تیر و هفته افشای حقوق بشر آمریکایی در قم
ما برای کشتن ترامپ، نیاز به قانون نداریم
برپایی بیست و هفتمین دوره نمایشگاه «غنچه‌های خونین» در باقرآباد