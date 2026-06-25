باشگاه خبرنگاران جوان - از آمریکای لاتین و شرق آسیا تا غرب آسیا و اروپا، فهرست بلندبالایی از جنگها و مداخلات نظامی با نام آمریکا گره خورده است. منتقدان سیاست خارجی واشنگتن معتقدند از جنگهای قرن نوزدهم تا درگیریهای معاصر در ویتنام، افغانستان و عراق، آمریکا بارها با اهداف امنیتی، سیاسی یا اقتصادی در تحولات کشورهای دیگر نقشآفرینی کرده و آثار ویرانگری بر این مناطق بر جای گذاشته است.
در روایت ارائهشده، حمایت از برخی دولتها و گروهها، مداخله در منازعات منطقهای و تلاش برای حفظ منافع راهبردی، حلقه مشترک بسیاری از این رویدادهاست. به باور این جریان، اظهارات برخی مقامات آمریکایی درباره منابع انرژی و موقعیتهای ژئوپلیتیک کشورهای دیگر نیز نشان میدهد رقابت بر سر قدرت و منافع اقتصادی همچنان یکی از مؤلفههای اصلی سیاست خارجی ایالات متحده به شمار میرود.