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وقتی رد جنگ‌ها به واشنگتن می‌رسد + فیلم

مرور جنگ‌ها و مداخلات نظامی دو قرن اخیر نشان می‌دهد نام بسیاری از درگیری‌ها با کشورهای هدف گره خورده، اما در روایت منتقدان، رد پای آمریکا در شکل‌گیری و تداوم بخش قابل توجهی از این بحران‌ها دیده می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - از آمریکای لاتین و شرق آسیا تا غرب آسیا و اروپا، فهرست بلندبالایی از جنگ‌ها و مداخلات نظامی با نام آمریکا گره خورده است. منتقدان سیاست خارجی واشنگتن معتقدند از جنگ‌های قرن نوزدهم تا درگیری‌های معاصر در ویتنام، افغانستان و عراق، آمریکا بار‌ها با اهداف امنیتی، سیاسی یا اقتصادی در تحولات کشور‌های دیگر نقش‌آفرینی کرده و آثار ویرانگری بر این مناطق بر جای گذاشته است.

در روایت ارائه‌شده، حمایت از برخی دولت‌ها و گروه‌ها، مداخله در منازعات منطقه‌ای و تلاش برای حفظ منافع راهبردی، حلقه مشترک بسیاری از این رویدادهاست. به باور این جریان، اظهارات برخی مقامات آمریکایی درباره منابع انرژی و موقعیت‌های ژئوپلیتیک کشور‌های دیگر نیز نشان می‌دهد رقابت بر سر قدرت و منافع اقتصادی همچنان یکی از مؤلفه‌های اصلی سیاست خارجی ایالات متحده به شمار می‌رود.

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