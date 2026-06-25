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ملت ایران امروز یک ابرقدرت است + فیلم

یک استاد دانشگاه و پژوهشگر در مورد قدرت مردم ایران بعد از جنگ رمضان صحبت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین شیرمردی، استاد دانشگاه و پژوهشگر گفت: دشمن از نظر نظامی در موضع ضعف قرار داشت و همه شرایط ما را پذیرفت. ترامپ که با سران اروپایی مانند کودک برخورد می‌کرد، امروز در برابر جمهوری اسلامی ایران این‌گونه تعظیم و تکریم می‌کند و می‌گوید که ایران هسته‌ای صلح‌آمیز می‌خواهد و داشتن موشک برای آن لازم است.

وی افزود: شجاعت سرداران ما و ایمان آنان، این شرایط را رقم زد؛ رعبی که خداوند امروز در دل کفار و مشرکان ایجاد کرده، یکی از معجزات بزرگ الهی در قرن ما است.

شیرمردی متذکر شد: امروز در سراسر دنیا، به معنای واقعی، ملت ایران را به بزرگی یک ابرقدرت می‌بینند.

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