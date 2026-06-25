باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز پنجشنبه در پاسخ به اظهارات ایالات متحده، انگلیس، فرانسه و آلمان که نگرانی خود را در مورد فعالیت‌های دریایی چین در شرق تایوان ابراز کرده بودند، گفت که کشور‌ها باید به حاکمیت، تمامیت ارضی و حقوق دریایی چین احترام بگذارند و "از اشتباه گرفتن حق و باطل و وارونه کردن سیاه و سفید دست بردارند و نهاد‌های مربوطه باید از اظهاراتی که با نقش‌های آنها مغایرت دارد، خودداری کنند. "

گوئو به اظهارات غربی‌ها اشاره می‌کرد که هشدار می‌دادند گشت‌های اخیر گارد ساحلی چین و عملیات‌های بررسی در نزدیکی آب‌های شرقی تایوان، ثبات منطقه‌ای و آزادی ناوبری را تهدید می‌کند.

او گفت که اقدامات چین طبق قوانین داخلی و کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریا‌ها قانونی است و افزود که چین در آب‌های مربوطه از جمله صلاحیت بر "منطقه اقتصادی انحصاری و فلات قاره در آب‌های شرق جزیره تایوان" دارای حقوق است.

منبع: بریکینگ نیوز