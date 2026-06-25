باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و سید بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه سلطنت عمان، صبح امروز پنجشنبه در تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقهای و موضوعات مورد اهتمام مشترک گفتوگو و تبادل نظر کردند.
در این گفتوگو، طرفین آخرین تحولات مربوط به تردد دریایی در تنگه هرمز و ترتیبات موقت پیشبینیشده برای دوره ۶۰ روزه را بررسی کرده و بر اهمیت تداوم هماهنگیها، رایزنیهای دوجانبه و تعاملات فنی و کارشناسی در این زمینه تأکید کردند.
وزرای امور خارجه ایران و عمان همچنین با ابراز خرسندی از نتایج سفر اخیر هیئت ایرانی به مسقط و مذاکرات انجامشده، بر تداوم رایزنیها و پیگیری موضوعات مورد علاقه مشترک از طریق کانالهای دیپلماتیک و همکاری مستمر میان دو کشور تأکید کردند.