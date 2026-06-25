باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - در روز عاشورای حسینی (ع)، همزمان با برگزاری مراسم‌های عزاداری و حرکت هیئت‌های عزاداری در شهرکرد، شهرداری شهرکرد با هدف تسهیل تردد عزاداران و حفظ سلامت عمومی، حضور پررنگ و فعال خود را در تمامی محور‌های اصلی شهر اعلام کرد.

نیرو‌های خدمات شهری شهرداری شهرکرد با برنامه‌ریزی دقیق، از ساعات اولیه صبح، عملیات نظافت و پاکسازی مسیر‌های اصلی عبور هیئت‌های عزاداری و محل برگزاری مراسم‌های سوگواری را آغاز کردند.

این نیرو‌ها ضمن پاکسازی مسیرها، به نظافت مستمر حاشیه معابر و محل استقرار هیئت‌ها پرداختند تا فضایی پاکیزه و مهیا برای عزاداران فراهم شود.

همزمان با فعالیت تیم‌های نظافتی، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد نیز با استقرار در نقاط حساس و پرجمعیتی شهر، آماده‌باش کامل خود را اعلام کردند.

آتش‌نشانان با استقرار در مسیر‌های اصلی حرکت هیئت‌ها و در نزدیکی محل برگزاری مراسم‌های بزرگ، وظیفه ایمنی و پیشگیری از هرگونه حادثه احتمالی را بر عهده گرفتند. این استقرار هوشمندانه با هدف واکنش سریع در صورت بروز هرگونه حادثه (نظیر آتش‌سوزی در چادرها، استفاده از مشعل یا سایر تجهیزات مراسم) صورت گرفته تا امنیت خاطر عزاداران و برگزارکنندگان مراسم به طور کامل تامین شود.