رئیس تیم مذاکراتی ایران در واکنش به اظهارات آمریکایی‌ها مبنی بر خرید محصولات کشاورزی توسط ایران در پیامی نوشت: تنها محصولی که ما برداشت می‌کنیم، همان چیزی است که شما سال‌ها پیش کاشته‌اید.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس تیم ‌مذاکراتی ایران در واکنش به اظهارات آمریکایی‌ها مبنی بر خرید محصولات کشاورزی توسط ایران در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: آمریکا به دروغ ادعا می‌کند که دارایی‌های آزادشدهٔ ما برای خرید محصولات کشاورزی آن‌ها صرف خواهد شد. عجب!

وی تاکید کرد: تنها محصولی که ما برداشت می‌کنیم، همان چیزی است که شما سال‌ها پیش کاشته‌اید: دهه‌ها بی‌اعتمادی!

قالیباف با کنایه به سال‌ها بی‌اعتمادی ملت ایران به آمریکایی‌ها نوشت: این محصول [بی‌اعتمادی] کاملاً ارگانیک، فراوان و بومی است. اما ظاهراً آمریکا فقط سویای تراریخته و وعده‌های عمل‌نشده و حرف‌های بی‌ارزش صادر می‌کند!

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، مذاکرات ایران و آمریکا
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