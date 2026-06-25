باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس تیم مذاکراتی ایران در واکنش به اظهارات آمریکاییها مبنی بر خرید محصولات کشاورزی توسط ایران در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: آمریکا به دروغ ادعا میکند که داراییهای آزادشدهٔ ما برای خرید محصولات کشاورزی آنها صرف خواهد شد. عجب!
وی تاکید کرد: تنها محصولی که ما برداشت میکنیم، همان چیزی است که شما سالها پیش کاشتهاید: دههها بیاعتمادی!
قالیباف با کنایه به سالها بیاعتمادی ملت ایران به آمریکاییها نوشت: این محصول [بیاعتمادی] کاملاً ارگانیک، فراوان و بومی است. اما ظاهراً آمریکا فقط سویای تراریخته و وعدههای عملنشده و حرفهای بیارزش صادر میکند!