پس از وقوع دو زلزله شدید با صد‌ها کشته، رئیس جمهور روسیه برای ونزوئلا پیام همبستگی و حمایت فرستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در پی وقوع زلزله‌های ویرانگر در ونزوئلا، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه با مردم این کشور ابراز همبستگی کرده و پیام تسلیت فرستاد.

در بیانیه‌ای از سوی کرملین آمده است: «ما پیام همبستگی و حمایت خود را نسبت به مردم ونزوئلا در این زمان دشوار ابراز می‌کنیم».

شامگاه چهارشنبه به وقت محلی دو زلزله قدرتمند با فاصله کمتر از یک دقیقه ونزوئلا را لرزاند و باعث فرو ریختن ساختمان‌ها در کاراکاس و کشته شدن حداقل ۱۶۴ نفر شد.

دلسی رودریگز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا می‌گوید که حداقل ۹۷۱ نفر نیز زخمی شده‌اند.

سازمان زمین‌شناسی آمریکا اعلام کرد که مرکز زمین‌لرزه اول نزدیک شهر سن فیلیپه حدود ۱۶۰ کیلومتری غرب پایتخت بوده و زمین‌لرزه دوم که بزرگتر بود و ۷.۵ ریشتر قدرت داشت، فقط ۳۹ ثانیه بعد در نزدیکی یومار، شهر مجاور فیلیپه رخ داد.

سازمان زمین‌شناسی آمریکا در ادامه در سایت خود نوشت: «احتمال تلفات بالا و خسارات گسترده وجود دارد و فاجعه احتمالاً گسترده است.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: زلزله شدید ، ونزوئلا ، ولادیمیر پوتین
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