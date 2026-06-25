باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

لحظه فرار سربازان اشغالگر اسرائیلی از پهپاد حزب‌الله + فیلم

حزب الله لبنان ویدئویی را منتشر کرده که لحظه فرار اشغالگران صهیونیست از ترس پهپاد مقاومت اسلامی را به تصویر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - تصاویری که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد که سربازان ارتش تروریست رژیم صهیونیستی که بخش‌هایی از جنوب لبنان را اشغال کرده‌اند، هدف حملات پهپادی  حزب الله قرار گرفته‌اند.

مطالب مرتبط
لحظه فرار سربازان اشغالگر اسرائیلی از پهپاد حزب‌الله + فیلم
young journalists club

تصاویری از هدف قرار دادن یک تانک مرکاوا توسط حزب‌الله + فیلم

لحظه فرار سربازان اشغالگر اسرائیلی از پهپاد حزب‌الله + فیلم
young journalists club

وقتی پهپاد ۴۰۰ دلاری حزب الله استراتژی میلیارد دلاری اسرائیل را شکست می‌دهد + فیلم

لحظه فرار سربازان اشغالگر اسرائیلی از پهپاد حزب‌الله + فیلم
young journalists club

لحظه حمله دقیق پهپادی حزب‌الله به یک بولدوزر نظامی ارتش اشغالگر + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تصاویر قبل و بعد از ویرانی‌های گسترده زلزله مرگبار ونزوئلا + فیلم
۱۱۴۱

تصاویر قبل و بعد از ویرانی‌های گسترده زلزله مرگبار ونزوئلا + فیلم

۰۶ . تير . ۱۴۰۵
ماجرای تلخ به شهادت رسیدن ایلیا خاتمی از زبان پدرش + فیلم
۷۷۲

ماجرای تلخ به شهادت رسیدن ایلیا خاتمی از زبان پدرش + فیلم

۰۶ . تير . ۱۴۰۵
روزنامه‌نگار آمریکایی: ایران اهرم‌های فشار بی‌نظیری در اختیار دارد! + فیلم
۶۸۸

روزنامه‌نگار آمریکایی: ایران اهرم‌های فشار بی‌نظیری در اختیار دارد! + فیلم

۰۶ . تير . ۱۴۰۵
جنگ علیه ایران افسانه سه‌دهه‌ای امنیت آمریکایی در خلیج فارس را دفن کرد! + فیلم
۶۲۶

جنگ علیه ایران افسانه سه‌دهه‌ای امنیت آمریکایی در خلیج فارس را دفن کرد! + فیلم

۰۶ . تير . ۱۴۰۵
اعتراف نظامی آمریکایی؛ حزب‌الله لبنان محصول اشغالگری اسرائیل است، نه آغازگر بحران! + فیلم
۵۷۲

اعتراف نظامی آمریکایی؛ حزب‌الله لبنان محصول اشغالگری اسرائیل است، نه آغازگر بحران! + فیلم

۰۶ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha