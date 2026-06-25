باشگاه خبرنگاران جوان - قائم‌مقام ستاد اقامه نماز کشور با صدور پیامی، ضمن تمجید از حضور باشکوه عزاداران حسینی در نماز جماعت ظهر عاشورا، از نقش سازنده رسانه ملی در ترویج و نهادینه کردن این سنت حسنه قدردانی کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

باسمه تعالی

مفتاحُ الجنةِ الصلاةُ

الحمدلله عزاداران حسینی در سال جاری در ایام محرم به اقامه نماز جماعت اهتمام بیشتری نشان داده اند. هم در مساجد و هم در مسیر دسته های سینه زنی و در موکب ها و میادین و تکایا اقامه نماز و نشر معارف آن فریضه الهی مورد توجه قرار داشته است.

درخشان تر از همه این جلوه های معنوی، حرکت با شکوه اقامه نماز جماعت ظهر عاشورا در سراسر کشور به تاسی از سیدالشهداء در زیر تیرها و نیزه ها بود. فراگیر شدن اصل " انی احب الصلاه" در بین عاشقان امام حسین علیه السلام بیانگر تحکیم پیوند عارفانه آحاد ملت بزرگ ایران با خداوند حکیم و روشن نگاه داشتن مشعل یکتاپرستی و ذکر الهی در کشور اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است.

ستاد اقامه نماز کشور از هیات های عزاداری، علماء و عموم نمازگزاران که در اقامه نماز جماعت در ظهر عاشورا مشارکت و برنامه ریزی کرده اند، صمیمانه تشکر می کند.

صدا و سیما در ترغیب و انگیزه آفرینی برای اقامه نماز جماعت در مسیر ها و میادین در تاسوعا و عاشورا نقش سازنده ای ایفا کرده است. ستاد اقامه نماز از تلاش ارزشمند رسانه ملی در آماده سازی افکار عمومی برای اقامه نماز ظهر عاشورا و استحکام و نهادینه کردن این سنت حسنه قدردانی می کند.

وقتی ما در زیارت از سر صدق خطاب به امام حسین علیه السلام می‌گوییم:

«اشهد انک قد اقمت الصلاه» در حقیقت امام را پرچمدار کاروان مقیمین الصلاه می دانیم و خود را از پیروان قافله سالار ذکر الهی به شمار می آوریم و نماز را بر همه امور مقدم قلمداد می کنیم. بر این اساس ترویج و تبلیغ معارف نماز و اقامه آن عبادت سرنوشت ساز مهمترین وظیفه حسینیان روزگار و از اهم وظایف در حکمرانی اسلامی است.

سید احمد زرهانی

قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور

۴ تیر ۱۴۰۵