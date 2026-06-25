شنبه ۶ تیرماه برق در برخی نقاط شهرکرد قطع می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - شرکت برق چهارمحال و بختیاری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به انجام عملیات جابجایی و بهینه سازی شبکه توزیع برق در روز شنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۳ به مدت ۳ ساعت در محدوده‌های زیر احتمال قطعی برق وجود دارد.

شهرک منظریه، بیمارستان پارسیان، مدیریت بحران و قرارگاه پلیس راه منظریه، رحمتیه، دانشگاه آزاد، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، آرامستان جدید

شهرکرد، پلیس راهور منظریه، خانه معلم، مجتمع پردیس، محل دائمی نمایشگاه‌ها، قسمتی از مهدی آباد، کل میرآباد شرقی حدفاصل میدان دفاع مقدس بلوار امام خمینی تا انتهای خیابان خیابان فجر، خیابان‌های شمس تبریزی، رودکی و خیام، قسمت شمالی میدان مادر، خیابان‌های نورالشهدا، بسیج و میرداماد، خیابان شمالی مجتمع نسیم، مجتمع لاله سپاه، خیابان سرباز، خیابان، سلمان فارسی، کلانتری ۱۳ میرآباد، مخابرات میرآباد غربی، سی ان جی میرآباد، خ غدیر یک آپارتمان‌های رنگی، گلستان شهدا، خیابان فردوسی شمالی حدفاصل میدان آیت الله دهکردی تا بانک ملی میرآباد

برچسب ها: قطعی برق ، شرکت برق
خبرهای مرتبط
برق برخی نقاط شهرکرد و شهرکیان قطع می‌شود
اطلاعیه قطعی برق در برخی نقاط فرخشهر
همه دستگاه‌های اجرایی موظف به تدوین برنامه کاهش مصرف برق، گاز و آب شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سامان در مدار حسین (ع) / شکوه عزاداری در ظهر عاشورا+تصویر و فیلم
مردم چهارمحال و بختیاری غرق در عزای عاشورای حسینی + تصاویر
اقامه نماز ظهر عاشورا در چهارمحال و بختیاری + فیلم
برگزاری آیین خیمه سوزان در طاقانک در روز عاشورا + فیلم
خدمت به عزاداران؛ پاکیزگی در مسیر حق+ تصاویر
برق برخی نقاط شهرکرد قطع می‌شود
آخرین اخبار
برق برخی نقاط شهرکرد قطع می‌شود
خدمت به عزاداران؛ پاکیزگی در مسیر حق+ تصاویر
برگزاری آیین خیمه سوزان در طاقانک در روز عاشورا + فیلم
اقامه نماز ظهر عاشورا در چهارمحال و بختیاری + فیلم
مردم چهارمحال و بختیاری غرق در عزای عاشورای حسینی + تصاویر
سامان در مدار حسین (ع) / شکوه عزاداری در ظهر عاشورا+تصویر و فیلم
چاق چاقو، آیینی ماندگار به قدمت تاریخ+ تصاویر و فیلم
وقتی خدمت، با عشق به حسین (ع) گره می‌خورد + تصاویر