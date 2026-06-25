باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - شرکت برق چهارمحال و بختیاری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به انجام عملیات جابجایی و بهینه سازی شبکه توزیع برق در روز شنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۳ به مدت ۳ ساعت در محدوده‌های زیر احتمال قطعی برق وجود دارد.

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