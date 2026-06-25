باشگاه خبرنگاران جوان - در پی انتشار مطلبی جعلی و موهوم در فضای مجازی، مبنی بر ممنوعیت سردادن شعار علیه رژیم آمریکا و آتش‌زدن پرچم دولت تروریستی ایالات متحده در تجمعات، به‌موجب اعلامیه قوه قضاییه، بدین‌واسطه اعلام می‌شود، مطلب موهنِ مزبور، سراسر کذب و مجعول است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ریشه این خبرسازی کذب، شبه‌رسانه‌های معاند و ضدانقلاب هستند و این قبیل جعلیات با منشا سرویس دشمن و در راستای عملیات روانی دشمن است.

قدر متیقّن و به طور کاملاً واضح و مبرهن، در مورد موضوع مذکور، هیچ گونه جرم‌انگاری صورت نگرفته و قانونی نیز وجود ندارد.

منبع: قوه قضاییه