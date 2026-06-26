باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در ادامه مسابقات هفته سوم جام جهانی، دو دیدار در گروه F این رقابتها به طور همزمان بامداد جمعه ساعت ۲:۳۰ برگزار میشود. تیم ملی فوتبال هلند به مصاف تونس میرود و تیمهای ملی ژاپن و سوئد برابر یکدیگر صف آرایی میکنند.
تیم ملی هلند در آخرین بازی مرحله گروهی در گروه F بامداد جمعه ساعت ۲:۳۰ در ورزشگاه اروهد کانزاس سیتی به مصاف تیم ملی تونس میرود.
این ۲ تیم در شرایطی به مصاف یکدیگر میروند که صعود هلند به مرحله حذفی قطعی شده و تونس نیز پیش از این حذف شده است و به نظر میرسد این بازی تشریفاتی محسوب میشود.
لالههای نارنجی در نخستین بازی خود برابر تیم ملی ژاپن به تساوی ۲ بر ۲ دست یافتند، اما در دومین بازی خود جشنواره گل به راه انداختند و با نتیجه ۵ بر یک مقابل سوئد به برتری رسیدند. آنها با یک برد و یک تساوی و کسب ۴ امتیاز و تفاضل گل بیشتر نسبت به ژاپن در صدر جدول گروه F قرار گرفتند.
شاگردان رونالد کومان با وجود اینکه صعودشان را به مرحله بعدی جام جهانی قطعی کردند، اما به دنبال بردن تیم حذف شده تونس هستند تا با صدرنشینی به مرحله حذفی این رقابتها راه یابند.
در آن طرف، تیم ملی تونس عملکرد ضعیفی در جام جهانی داشته است و ۲ باخت سنگین برابر حریفان خود متحمل شده است. این تیم از سوئد ۵ گل دریافت کرد و از ژاپن هم ۴ گل خورد و در مجموع ۹ گل دریافت کرده و فقط یک گل زده است.
شاگردان هروه رنار با وجود اینکه با ۲ شکست و بدون امتیاز در قعر جدول گروه F هستند و وداع زودهنگامی با جام جهانی داشتند، اما آنها نمیخواهند به اولین تیمی تبدیل شوند که در سه بازی متوالی جام جهانی چهار گل یا بیشتر دریافت کردند و به طور حتم تونسیها برای حفظ اعتبار و آبروی خود به مصاف تیم هلند میروند.
در دیگر بازی این گروه، تیمهای ملی ژاپن – سوئد در وزشگاه اتیاند تی دالاس بامداد جمعه ساعت ۰۲:۳۰ برابر یکدیگر صف آرایی میکنند.
تیم ملی ژاپن در نخستین بازی خود توانست دست به کار بزرگی بزند و لالههای نارنجی را با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ متوقف کند و در دومین بازی نیز برد پرگلی برابر تیم تونس به دست آورد و با ۴ امتیاز و به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به هلند در رتبه دوم جدول رده بندی گروه F قرار گرفت.
ساموراییها با یک تساوی هم صعود خود را به عنوان تیم اول یا دوم قطعی میکنند، اما آنها به دنبال بردن سوئد هستند تا با اعتماد به نفس بالا راهی مرحله حذفی شوند.
در آن طرف، تیم ملی سوئد پس از پیروزی پرگل ۵ بر یک در بازی اول برابر تیم ملی تونس، شکست سنگینی را با همان نتیجه مقابل هلند تجربه کرد. آنها برای صعود مستقیم به پیروزی نیاز دارند، هرچند یک تساوی هم احتمالاً برای صعود آنها به عنوان یکی از تیمهای برتر سوم کافی خواهد بود.
تیم ملی ژاپن در فرم فوقالعادهای قرار دارد و در ۹ بازی اخیر خود شکست نخورده است. شاگردان هاجیمه موریاسو در این مدت تیمهای قدرتمندی، چون برزیل و انگلیس را شکست داده و تعادل بینظیری میان دفاع و حمله ایجاد کردهاند. بزرگترین ضعف سوئد در خط دفاعی است؛ جایی که آنها در ۱۳ بازی اخیر خود موفق به ثبت کلینشیت نشدهاند و در ۱۰ بازی گذشته ۲۲ گل دریافت کردهاند.
ساموراییها در این مسابقه کماکان ستارههایی، چون تاکومی مینامینو، کائورو میتوما و واتارو اندو را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارند و حضور تاکفوسا کوبو نیز در هالهای از ابهام است.
الکساندر ایساک و ویکتور گیوکرش، ستارههای هجومی سوئد میخواهند با گلزنی خود ضعف ساختار دفاعی تیمشان را جبران کنند.