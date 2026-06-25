سوگواران حسینی قم در شب یازدهم محرم ، غم غربت کاروان اسیر کربلا را در آیین شام غریبان حرم مطهر بانوی کرامت(س) زنده نگه داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - با فرارسیدن غروب شب یازدهم محرم الحرام حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(سلاماللهعلیها) میزبان مراسم شام غریبان حسینی شد.
شب شام غریبان، یادآور شبی است که در آن کاروان اسرای کربلا، بدون سرور و سالار خود، به شام وارد شدند و مظلومیت اهلبیت(ع) به اوج خود رسید. عزاداران حسینی با حضور در این مراسم، بار دیگر با آرمانهای سیدالشهدا(ع) و خاندان باوفایش تجدید میثاق کردند و بر ادامه راه آنان در مسیر مقاومت و ایستادگی تأکید نمودند.
آیتالله میرباقری، از اساتید برجسته حوزه، در این مراسم اشاره به وقایع پس از عاشورا و مظلومیت اهلبیت(ع) در اسارت، به روایت مصائب کاروان اسرای کربلا از کوفه تا شام پرداخت.
پس از سخنرانی، مراسم روضهخوانی و سینهزنی در رثای اهلبیت(ع) و به ویژه حضرت زینب(س) و کاروان اسرای کربلا برگزار شد. مداحان اهلبیت(ع) با نوحهخوانی در وصف مظلومیت اسرای کربلا و حضرت زینب(س)، فضای حرم را آکنده از عطر عاشورا کردند و عزاداران با سینهزنی، ارادت خود را به خاندان اهلبیت(ع) ابراز کردند.