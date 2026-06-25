مراسم شام غریبان به یاد بی‌قراری دل‌های کوچک کودکان معصوم امام حسین (ع) و اسارت شیرزن کربلا حضرت زینب (س) در نقاط مختلف گیلان برگزار شد.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ امشب شب شام غریبان است، همان شبی که دل‌های کوچک کودکان حسین (ع) در سینه بی‌قرار است و به یاد پدر و عموی دلاور و یاران باوفایش به دامن زینب (س) عمه صبور و رنج کشیده پناه برده و سر در گریبان شیرزن کربلا می‌گذارند و عاشورا حزن‌انگیزترین غروب دنیا را دارد. 

مراسم شام غریبان به یاد بی‌قراری دل‌های کوچک کودکان معصوم امام حسین (ع) و اسارت شیرزن کربلا حضرت زینب (س) در نقاط مختلف گیلان  با حضور عاشقان ابا عبدالله الحسین ( ع) برگزار شد.‌

مساجد و حسینیه‌ها و بقاع متبرکه گیلان با حضور هیئت‌های مذهبی و دسته‌های عزاداری به مرثیه‌خوانی در سوگ حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) و فرزندان و اصحاب ایشان  پرداختند.

شام غریبان مراسم مذهبی شیعه است که در غروب روز عاشورا برگزار می‌شود.‌

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برچسب ها: شام غریبان ، گیلان ، عزاداری
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