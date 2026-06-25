آژانس کشتیرانی سازمان ملل پس از حادثه دریایی عصر امروز، تلاش برای تخلیه صد‌ها کشتی از طریق تنگه هرمز را متوقف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرد که طرح تخلیه دریانوردان در تنگه هرمز را پس از حادثه دریایی عصر امروز به‌طور موقت متوقف کرده است.

«آرسنیو دومینگز»، دبیرکل این سازمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از وقوع حمله در دریای عمان مطلع شدم. ایمنی دریانوردان در اولویت کامل قرار دارد. برای اطمینان از هماهنگی لازم و ایمنی ناوبری، طرح تخلیه تا زمان روشن‌تر شدن شرایط متوقف خواهد شد».

 عصر امروز مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد یک کشتی باری در جنوب شرقی عمان هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته و در نتیجه به بخشی از کشتی آسیب وارد شد. با این حال، گفته شده این حادثه هیچ تلفات جانی یا پیامد زیست‌محیطی در پی نداشته است.

یک منبع امنیت دریایی گفت که این کشتی احتمالاً توسط یک پهپاد هدف قرار گرفته، اگرچه هنوز مشخص نیست چه کشوری این حمله را انجام داده است.

سازمان بین‌المللی دریانوردی اواسط این هفته اعلام کرده بود که در پی امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، با همکاری ایران، عمان و سایر کشور‌های منطقه روند تخلیه ۱۱ هزار دریانورد را که در تنگه هرمز هستند، آغاز می‌کند. 

داده‌های اولیه این سازمان نشان می‌دهد که حدود ۵۷ کشتی حامل حدود ۱۱۰۰ دریانورد از ۲۳ ژوئن تا صبح ۲۵ ژوئن (امروز، پنجشنبه) طبق طرح تخلیه از تنگه هرمز عبور کرده‌اند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: دریای عمان ، حادثه دریایی ، کشتی تجاری
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