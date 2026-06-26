روابط عمومی سازمان آتش نشانی خرم آباد اعلام کرد:در حادثه سقوط یک دستگاه خودروی سواری ساندرو به رودخانه تنگه شبیخون سه نفر مصدوم و دو نفر جان باختند.

 باشگاه خبرنگاران  جوان - روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم آباد اعلام کرد: حادثه سقوط یک دستگاه خودروی سواری ساندرو به رودخانه، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله آتش نشانان ایستگاه شماره ۴ به محل حادثه در جاده خرم آباد به الشتر تنگه شبیخون اعزام شدند.

 در محل حادثه مشاهده شد یک دستگاه خودروی سواری ساندرو با پنج سرنشین به دلایل نامشخصی از مسیر خود منحرف و در حالت واژگونی به داخل رودخانه سقوط کرده است. آتش‌نشانان بلافاصله پس از ایمن‌سازی محل سرنشینان مصدوم و فوت شده خودرو را به آمبولانس حاضر در محل تحویل دادند. 

منبع: آتش نشانی خرم آباد

برچسب ها: تصادف ، لرستان
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